Il successo delle serie turche su Netflix: questi sono i 5 titoli da non perdere

Sono sempre di più gli spettatori che si sono appassionati alle serie turche, il cui successo negli ultimi anni si è rivelato una vera e propria sorpresa. Le più celebri piattaforme streaming si adeguano ai gusti del pubblico e decidono così di arricchire il proprio catalogo con alcuni dei titoli più amati di sempre: ecco le serie tv turche da non perdere su Netflix.

Il successo delle serie tv turche arriva su Netflix

Negli ultimi anni, le serie tv turche hanno raggiunto un numero di spettatori sempre più ampio, attirando a sé l'attenzione mediatica.

Tutto il mondo si è così interessato alle storie innovative portate sullo schermo, in cui l'amore è spesso protagonista, sfornando alcuni dei titoli più di successo di sempre.

In attesa dell'arrivo di Endless Love su Canale 5, non resta che sintonizzarsi su Netflix per recuperare le 5 serie tv turche più amate della piattaforma.

1. Mezzanotte a Istanbul

Tratta dai romanzi di Charles King, Mezzanotte a Istanbul è una delle serie turche più amate degli ultimi anni, in cui storia e amore si mescolano e danno vita a un connubio vincente.

Protagonista è la giornalista Ezra, alla ricerca di un grande scoop nell'hotel Pera Palace, luogo in cui viaggerà nel tempo andando a ritroso fino al 1919.

Tanti saranno i personaggi storici con i quali entrerà in contatto, dando origine a un racconto complesso che intratterrà gli spettatori.

2. Another Self

Per assistere a una serie melodrammatica, il titolo da segnare è indubbiamente Another Self, uno dei successi turchi più rilevanti degli ultimi anni.

Tre migliori amiche iniziano un viaggio di guarigione dopo importanti traumi familiari, cercando di ritrovare una connessione con la realtà. Un ruolo fondamentale lo svolgerà uno spiritualista Zen. Insomma, si tratta di una delle serie turche più originali e sentimentali.

3. Anime false

Il melodramma torna protagonista in Anime False, mischiato però al mistero che si nasconde nella vita dei personaggi principali.

La serie narra la storia di una madre e una giovane figlia, in fuga cercando riparo in hotel lussuosi che presto, tuttavia, daranno spazio a motel di dubbio gusto. La situazione si complica quando sempre più cadaveri verranno rinvenuti nei posti da loro visitati: qual è la verità sul conto della madre?

4. Il sarto

Una delle serie thriller di Netflix più amate è Il sarto, titolo che vede come protagonista Peyami, il quale ha ereditato il talento nella sartoria dal nonno.

Le vicende si svolgono a Istanbul, città in cui Peyami ha nascosto il padre per sostenerlo nelle cure. La storia si complica dopo l'incontro con Esvet, dando origine a una passionale storia d'amore.

5. Fatma

La serie perfetta per il bingo-watching è Fatma, la quale vede l'omonima protagonista andare alla ricerca della verità sulla morte del marito.

Durante le indagini, però, Fatma commette un omicidio che lascerà tutti senza parole, sporcando per sempre la sua fedina penale.

Questi e tanti altri misteri sono protagonisti della serie Netflix, in cui puntata dopo puntata Fatma va alla ricerca della sua identità.

Come vedere le serie turche su Netflix?

Se hai un abbonamento Netflix, sai che è possibile trovare le serie che preferisci senza impazzire tra l'infinità di titoli disponibili. Lo stesso quindi vale se sei alla ricerca di qualche nuova serie turca.

Per trovare le uscite che ti sei perso, basta digitare nel campo di ricerca "serie tv turche" o qualcosa di più specifico, aggiungendo per esempio "romantiche" o "drammatiche", e premere Invio. Dopodiché pazienta qualche istante in attesa che compaiano tutti i risultati: a quel punto, non devi fare altro che cercare il titolo che più ti interessa.

Quali sono le serie tv turche in italiano?

Le serie turche, tra dramma e amore, stanno appassionando il grande pubblico italiano. Non a caso, sono molte le serie turche esportate anche all'estero, ottenendo ampi consensi. Non solo su Netlix: in Italia sono tante le serie tv turche disponibili. In particolare:

• Daydreamer – Le ali del sogno

• Wrong – Lezioni d’amore

• Bitter Sweet – Ingredienti d’amore

• Terra Amara

• Come sorelle

Dove posso guardare la serie tv turca Can Yaman?

Can Yaman si è fatto conoscere in Italia grazie alle serie tv di cui è stato protagonista. Con il suo fascino travolgente, e in mezzo a trame intriganti e romantiche, l'attore turco ha stregato il pubblico femminile italiano, che ora lo segue con passione.

Se ti sei perso qualche serie che ha come protagonista proprio Can Yaman, ecco dove puoi recuperarle:

• Daydreamer – Le ali del sogno

• Wrong – Lezioni d’amore

• Bitter Sweet – Ingredienti d’amore

Non solo: su Canale 5 è andata in onda una fiction tutta italiana che lo ha scelto come protagonista al fianco di Francesca Chillemi. Insomma, come dimenticare Viola come il mare?