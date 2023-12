Le serie TV più attese nel 2024: svelati i 6 titoli in arrivo su Netflix e Disney+

Il nuovo anno arricchisce i cataloghi dei servizi di streaming più amati dagli appassionati di serie TV. Ecco quali sono le più attese in arrivo nel 2024.

Mentre ci apprestiamo a festeggiare il Natale con la famiglia e gli amici e ci prepariamo al prossimo anno, ricchi di buoni propositi, alcuni servizi di streaming più amati rivelano le date di uscita delle serie TV più attese nel 2024!

Il nuovo anno arricchisce i cataloghi delle nostre piattaforme preferite. Tanti sono i titoli che verranno aggiunti su Netflix e Disney+ e, per alcuni di questi, le aspettative sono alle stelle.

Ma vediamo, allora, quali sono le serie TV che ci aspettano in questo 2024. Pronti a cominciare il nuovo anno in grande stile?

Bridgerton 3

Rullo di tamburi per una serie TV per cui i fan non stanno più nella pelle. Parliamo di Bridgerton 3, le cui riprese sono terminate solo qualche settimana fa.

Sorprendentemente, l’arrivo della nuova stagione è molto più vicino di quanto si potesse pensare. Con molte probabilità, Netflix la aggiungerà al suo catalogo tra la primavera e l’estate del 2024 in due tranche, come sempre più ci ha abituati il noto servizio di streaming. Molto probabilmente, la prima parte verrà aggiunta a maggio, mentre per la seconda bisognerà aspettare giugno.

Su cosa dobbiamo aspettarci da questa nuova stagione, va detto, non abbiamo molto da aggiungere. Diverse sono le anticipazioni trapelate negli ultimi mesi. Sappiamo bene, per esempio, che questa stagione sarà dedicata alla coppia Colin e Penelope.

Lei innamorata di lui sin dall’infanzia. Lui che la aiuta a cercare un compagno per la vita e che, nel bel mezzo di questa avventura, comincerà a chiedersi se davvero ciò che prova per Penelope sia solo l’affetto nei confronti di un’amica…

Il problema dei tre corpi

Ancor più vicina è la data di uscita di una serie TV che sembra essere un vero e proprio gioiello di fantascienza.

Il problema dei tre corpi, ideata da David Benioff, D. B. Weiss e Alexander Woo e tratta dal romanzo di Liu Cixin, ci porta alla scoperta di un conflitto tra umani e alieni che parte dalla rivoluzione culturale cinese degli anni ’60, protraendosi fino alla fine dei tempi. Come anticipa Netflix:

Le ripercussioni di una fatidica decisione presa in Cina negli anni '60 attraversano spazio e tempo costringendo un gruppo di scienziati ad affrontare una grave minaccia.

La serie uscirà sulla piattaforma a marzo 2024. Per chi ama la fantascienza è davvero un titolo da non perdere, benché il genere lasci molto spesso spazio a molti effetti speciali e poca sostanza. Ma non sembra essere questo il caso.

The walking dead: The Ones Who Live

Ma ancor prima, e per la precisione a febbraio 2024, su Disney+ arriverà un’altra serie TV per cui i fan non stanno più nella pelle: parliamo dello spin-off di The walking dead incentrato sul protagonista della serie, Rick Grimes, e sull’incredibile personaggio di Michonne, l’ex avvocata armata di katana.

Le aspettative sono alte, considerando che la serie ci farà vedere come i due sopravvissuti, nonché amanti, affronteranno le minacce provenienti dai morti, ma soprattutto dai vivi, come la serie e gli innumerevoli spin-off ci hanno ben abituati. Ma, come è facile immaginare, i due dovranno fare i conti anche l’uno con l’altro.

Shōgun

Nei primi mesi dell'anno, e sempre su Disney+, ci attende anche una nuova, interessante avventura. Il 27 febbraio comparirà in piattaforma Shōgun, ambientata nel Giappone del XVII secolo, facendoci mettere nei panni del pilota inglese John Blackthorne.

I segreti che porta con sé diventano ben presto una potente arma per permettere a Lord Yoshii Toranaga, che lotta per la sua vita mentre i suoi avversari nel Consiglio dei Reggenti cospirano contro di lui.

Camden

Disney+ non punta solo sulle serie TV più attese del 2024, perché per il nuovo anno mette a disposizione anche un interessante docuserie sul mondo della musica.

È Camden, la serie che vede Dua Lipa impegnarsi come produttrice esecutiva, e che analizza come proprio questo quartiere di Londra abbia plasmato, e in alcuni casi spezzato, le sorti di alcuni dei più famosi artisti musicali.

E di vip del mondo della musica ce ne sono davvero tanti: da Chris Martin dei Coldplay, passando per Pete Doherty e Yungblod, fino ai Black Eyed Peas.

Insomma, per chi ama il mondo della musica, una docuserie davvero da non perdere.

Griselda

Ma torniamo di nuovo a Netflix, perché il 2024 sancisce anche l’arrivo dell’attesissima Griselda, la serie TV ispirata alla vita di Griselda Blanco, chiamata anche Regina della droga, che tra gli anni ’70 e ’80 si è macchiata di innumerevoli omicidi.

A interpretare la boss colombiana della droga è Sofia Vergara, conosciuta soprattutto per il suo ruolo in Modern Family.

La serie, composta da 6 episodi, arriverà tra pochissimo sulla nota piattaforma di streaming: bisogna aspettare solo fino al 25 gennaio 2024 per conoscere la storia di questa “donna di sostanza”, come definita sulla locandina.