Per una buona dose di romanticismo senza rinunciare al dramma e all’ironia, i teen drama sono sicuramente la scelta perfetta. Abbiamo raccolto le migliori serie di sempre per gli appassionati del tema.

Su Netflix non mancano le serie tv che parlano d’amore, in particolare quello adolescenziale. L’adolescenza è infatti un momento cruciale per la scoperta del mondo e di sé, e l’amore ne è sicuramente una parte essenziale.

Ecco quindi quali sono le migliori serie tv adolescenziali che parlano d’amore da vedere su Netflix.

La top 10 della serie d’amore adolescenziale che non puoi fare a meno di vedere

Le serie tv che parlano d’amore adolescenziale sono da sempre uno dei generi preferiti da tutte le età. L’amore è infatti un sentimento universale, mentre le difficoltà legate alla crescita e alla ricerca di sé permettono a chiunque di identificarsi nelle storie dei protagonisti. Sulla base delle recensioni degli spettatori, abbiamo quindi selezionato quali sono le dieci serie Netflix romantiche da vedere almeno una volta nella vita.

Bridgerton

Sorta di Gossip girl in epoca regency, la serie è ambientata in un diciannovesimo secolo multietnico, in cui però la riuscita di un buon matrimonio resta fondamentale. Tra amori, inganni e tradimenti, i personaggi dovranno superare orgoglio e pregiudizio per giungere al lieto fine.

Skam

La serie conta ad oggi 7 remake, dimostrando di essere in grado di appassionare spettatori di paesi e culture diverse. La chiave del successo di Skam è sicuramente l’autenticità dei protagonisti, un gruppo di liceali alle prese con primi amori e scoperta di sé, ma anche dipendenze, molestie e discriminazioni.

Start-up

Seo Dal Mi è determinata ad entrare a far parte di Sandbox, la più grande incubatrice di Startup della Corea. Proprio grazie a Sandbox ritroverà anche Nam Do San, il suo primo amore, ma non tutto è come sembra. Dolce, divertente e con irresistibili personaggi secondari, offre anche uno spaccato sul mondo hi-tech.

Heart stopper

Tratta da una graphic novel di successo, la serie ha per protagonisti Charlie e Nick, due compagni di scuola la cui amicizia si trasforma presto in un sentimento più profondo. L’accettazione da parte del proprio gruppo di amici, ma anche quella di sé, non sarà però sempre facile.

Outer banks

Su un’isola del North Carolina si contrappongono i Kooks, figli dei ricchi proprietari dei club, e i Pogues, che vivono nella parte più povera. John B, leader dei Pogues, trascina gli amici alla ricerca di un misterioso tesoro, mentre il rapporto con Sarah, una Kooks, diventa sempre più intenso.

Sex education

Otis, timido liceale, fonda con l’audace Maeve una sex school per i loro compagni di scuola, grazie alle conoscenze apprese dalla madre sessuologa. Seguendo la scoperta della sessualità dei personaggi e il nascere di nuovi amori, la serie tratta argomenti e temi delicati senza tabù.

Non ho mai…

Devi è una quindicenne indiana, che dopo un primo anno di liceo particolarmente difficile vuole migliorare la propria vita sociale. Amici e sentimenti, in particolare quelli per il popolare Paxton, non le renderanno però le cose semplici.

Chiamatemi Anna

La serie è ambientata a fine Ottocento, quando la giovane Anna è adottata da un’anziana coppia. Nella sua nuova vita grande importanza hanno l’amica Diana e l’amico-rivale Gilbert, con il quale però sembra esserci qualcosa di più.

Summertime

Summer è intelligente, indipendente e odia l’estate. Alessandro salta da una relazione all’altra, è una promessa del motociclismo e l’estate la adora. Due mondi opposti, eppure l’attrazione è inevitabile. Il pensiero di cosa ne sarà del loro amore una volta arrivato l’autunno, però, è difficile da ignorare.

Elite

In un esclusivo liceo spagnolo, i figli dei più ricchi e influenti personaggi del paese si ritrovano di stagione in stagione a risolvere omicidi, scomparse e aggressioni. Ma non meno complesse sono le situazioni familiari e amorose dei protagonisti.

Un altro modo di raccontare l’amore adolescenziale su Netflix: The end of f***ing world e Skins

Non tutte le serie raccontano l’amore adolescenziale nello stesso modo: alcune ne mettono in luce l’aspetto più appassionato, altre usano un tono più ironico. Alcune serie scelgono invece di raccontare il lato più tormentato e (talvolta) oscuro dell’amore, proponendo delle narrazioni lontane dall’immaginario comune. Due serie Netflix, in particolare, sembrano presentare meglio questi aspetti:

The end of f***k world, James è convinto di essere uno psicopatico: del tutto privo di umorismo, ha istinti autolesionisti e omicidi. Anche Alyssa non si sente normale, e proprio per questo decide di avvicinarsi a James. Enigmatica e con una complicata situazione familiare, coinvolge James in una fuga da tutto. La complicità fra i due diventa amore, ma non è facile prevedere se questo li spingerà ad essere migliori, o se si distruggeranno a vicenda