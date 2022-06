Ecco la lista di tutte le serie TV basate su storie vere ora in streaming sulle principali piattaforme: Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e Now TV. Quali titoli ci riservano i cataloghi dell’estate?

Per chi ama film e telefilm ispirati ad eventi realmente accaduti le piattaforme di streaming offrono una quantità infinita di titoli. Di tutte Netflix è senza ombra di dubbio quella che nei show basati su storie vere rappresenta una risorsa illimitata. Ma anche Amazon Prime Video, Disney+ e Now TV regalano titoli degni di nota.

Esploriamo la lista di tutte le serie TV basate su storie vere disponibili online sulle diverse piattaforme e vediamo quella cui dedicarci quest’estate in tutto relax.

Chernobyl: il capolavoro HBO in streaming su Now TV

Una delle più grandi serie TV tratte da storie vere è il capolavoro “Chernobyl” del 2020 prodotto da HBO e in Italia trasmesso sul canale Sky Atlantic e poi in chiaro su La7. Al momento Chernobyl può essere vista in streaming sulla piattaforma Now TV.

Una cronistoria dettagliata e priva di colpi di scena teatrale se non quello che l’esplosione della centrale nucleare in Ucraina ha riservato al mondo per davvero. Le vicende si svolgono nel 1986 e seguono un rimodellamento fedele e preciso dei fatti. Con un cast d'eccezione al suo interno (Jared Harris, Stellan Skarsgård, Emily Watson, Paul Ritter), la serie è stata pluripremiata con 2 Emmy e 2 Golden Globe.

La forza di questo titolo è nella capacità di trasmettere allo spettatore l’angoscia di quei momenti nonché il peso della catastrofe che ha rappresentato per l’umanità.

Le Serie TV di genere drammatico tratte da fatti realmente accaduti in streming su Netflix

Per chi ama le serie TV e le miniserie basate su fatti realmente accaduti il catalogo Netflix, che si è arricchito ancora di più a giugno 2022, è al momento un vero e proprio paradiso.

Nel genere drammatico, che offre gli spunti migliori, il catalogo della piattaforma mette a disposizione “When They Us”, che ci offre uno scorcio di vita americana quando cinque adolescenti di colore a New York sono accusati ingiustamente di un crimine.

"Unorthodox” è l’altro imperdibile titolo tratto dalla storia vera di una donna ebrea che dall’America fugge a Berlino per evitare un matrimonio combinato.

Anche “The English Game” è basato in parte su eventi reali che raccontano la nascita del calcio moderno in Inghilterra sul finire dell’800.

Ancora, su fatti accaduti davvero è stata costruita la storia di “Inventing Hanna” che racconta di Anna Delvey/Sorokin imprigionata con l’accusa di aver truffato banche per il profitto di 275.000 dollari.

In ultimo, abbiamo “The Crown” che segue le vicende della Regina Elisabetta II.

A dispetto di quanto indichi il titolo invece la miniserie drammatica “True Story”, creata da Eric Newman per Netflix, non è affatto tratta da vicende reali.

Genere crime basate su fatti di cronaca da vedere ora su Netflix

La serie cult di genere crime/drammatico su Netflix è senza ombra di dubbio “Narcos” che porta sul piccolo schermo la vita di Pablo Escobar e ci ha accompagnato per tre stagioni e dovuti spin off.

Anche “Mindhunter” che racconta la nascita del profiling criminale nelle sezioni dell’FBI è fondata su eventi realmente accaduti.

“Alias Grace” altra storia vera su Netflix che segue le vicende di Grace Marks (Sarah Gadon), immigrata irlandese in Canada che a 16 anni viene imprigionata con l’accusa di omicidio. La storia della sua vita viene pian piano svelata allo psichiatra che cerca di provare la sua innocenza.

“The Spy” porta sullo schermo le vicende di Eli Cohen (Sacha Baron Cohen) ebreo egiziano reclutato dal Mossad nel 1960.

Infine, sempre su Netflix abbiamo ”Unbelivable”, dove una diciottenne in affido denuncia uno stupro avvenuto, ma non viene creduta fin quando due detective non decidono di provare che sta dicendo la verità.

Le Serie TV che prendono spunto da eventi reali su Amazon Prime Video

Anche Amazon Prime Video, con i suoi nuovi titoli in uscita questo mese, riserva il suo bagaglio di serie TV tratte da fatti sotrici.

Tra queste si può inserire ”The Act”, ispirata alla storia di Gypsy Rose che dopo aver subito per una vita gli abusi della madre affetta da Munchausen per procura non trova altro modo di ribellarsi che non l’omicidio.

“Maradona: Sogno Benedetto” racconta la vita del calciatore più forte di tutti i tempi, mentre “Z: l’inizio di tutto” quello dell'icona degli anni ‘20 Zelda Sayre Fitzgerald.

“Hunters” con Al Pacino che è sempre in streaming su Prime ed è una serie tv Amazon Originals è ispirata anche lei a fatti realmente accaduti. In realtà la trama è completamente di fantasia e racconta di un gruppo di "cacciatori di nazisti”. Più che altro si interroga su quello che è stato un periodo storico e delle vicende caratteristiche dell’America degli anni ‘70.

I prodotti migliori da vedere su Disney+

Chiudiamo la nostra rassegna dei titoli basati su storie vere con il catalogo Disney+, dove il primo titolo da segnalare è “Pam & Tommy”, che affronta uno dei principali scandali sessuali degli anni ‘90 quando fu diffuso il sexy tape di Pamela Anderson (Lily James) e Tommy Lee (Sebastian Stan).

Sempre in streaming su Disney+ si trova “Rebel” la storia che racconta la vita della famosa attivista americana Erin Brockovich, di cui anche Julia Roberts ha vestito i panni nel famoso film a lei dedicato.