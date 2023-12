Quali sono le serie tv da vedere a Capodanno? Ecco 6 titoli da non perdere

Il mondo delle serie tv non va in vacanza neanche a Natale. Sono molti, infatti, i titoli che si possono gustare durante le festività natalizie e quale miglior modo per iniziare l'anno nuovo se non guardando la propria serie tv preferita?

Durante le feste in molti colgono l'occasione per riposare dalla frenetica routine lavorativa, oltre a stare in compagnia di parenti e amici. Guardare una serie tv può essere un ottimo modo per staccare la spina. Inoltre, si può guardare anche in compagnia di chi condivide la stessa passione. Quindi, quali sono le serie tv da vedere a Capodanno? Se ami restare davanti al piccolo schermo e assaporare una maratona di Netflix, ecco i titoli che fanno al caso tuo.

Ecco le serie tv da vedere a Capodanno

La notte di San Silvestro è una delle occasioni in cui si è soliti festeggiare in famiglia o andare a ballare. Ma per chi ama la tranquillità, guardare una bella serie tv si rivela un'idea grandiosa per salutare l'anno appena trascorso e dare il benvenuto all'anno che verrà.

Alcune serie tv tra le più amate dal pubblico sono il modo migliore per festeggiare il Capodanno 2024

6. The Crown

L'ultima parte della sesta stagione è uscita lo scorso 14 dicembre e se non hai ancora avuto tempo di guardarla, questo è il momento perfetto.

L'ultima stagione di The Crown ripercorre il periodo successivo alla morte di Lady Diana, in cui un giovane William comincia l'università e diventa bersaglio di molteplici avance da parte di ragazze provenienti da tutto il mondo. A conquistare il suo cuore però sarà Kate Middleton, che frequenta la stessa università.

5. Non ci resta che il crimine - La serie

Dopo la trilogia di film, è arrivata anche la serie tv. Il cast è davvero stellare: a comporlo ci sono Giampaolo Morelli, Gianmarco Tognazzi, Marco Giallini, Massimiliano Bruno e Maurizio Lastrico.

La serie Sky racconta di un gruppo di amici catapultato negli anni Settanta, quando un avvenimento cambierà il corso della storia...

4. John Lennon: Murder Without A Trial

La docuserie si snocciola in tre parti su Apple Tv e ripercorre l'assassinio del cantante dei Beatles. Sono incluse immagini inedite del Dipartimento di Polizia di New York, oltre a testimonianze esclusive.

Chi ama i Beatles e le serie tv tratte da storie vere non può perdersi "John Lennon: Murder Without A Trial". E perché non immergersi nel giallo proprio la notte di San Silvestro?

3. Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo

Dopo il successo dei film al cinema, finalmente arriva anche la serie tv. Dal 20 dicembre su Disney + sono disponibili i primi episodi.

La trama si concentra su Percy Jackson, dodicenne che scopre di avere superpoteri, ma Zeus lo accusa di avergli rubato il fulmine. Da quel momento in poi Percy Jackson si mette sulle tracce del famoso fulmine e farà di tutto per portare ordine a Olimpo.

2. Raffa

Si tratta di una docuserie disponibile dal 27 dicembre su Disney +. Grazie a immagini inedite è stata ricostruita la storia di una delle dive italiane più apprezzate al mondo, partendo dalla sua infanzia in Romagna, fino al successo e alla sua vita privata tra alti e bassi.

1. Berlino

Chi ha amato La casa di carta, non può perdere assolutamente lo spin off Berlino, incentrato proprio su uno dei personaggi più amati della serie. La data di uscita è il 29 dicembre e racconta la storia di Pedro Alonso mentre architetta il furto di gioielli dal valore inestimabile. Gli eventi accadono anni prima dei fatti narrati ne La casa di carta.