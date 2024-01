Le novità del 2024: gli attesi titoli dei film e delle serie tv tratti da videogiochi

Il 2024 ha in serbo molte sorprese legate al mondo di film e serie tv, soprattutto quelli tratti da videogiochi di successo: ecco i titoli da segnare.

Il mondo dei videogiochi rinnova la sua collaborazione con l'universo cinematografico e televisivo, come dimostrano i film e le serie tv in uscita nel 2024.

Tra novità e grandi ritorni: ecco i titoli da non perdere per un intrattenimento assicurato.

Film e serie tv tratti dai videogiochi: le titoli del 2024

Ci sono delle volte in cui serie di successo divengono videogiochi, come è successo con Squid Game, ma molti sono anche i casi in cui dal contesto ludico ci si sposta nel mondo cinematografico e televisivo.

È questo l'esempio di molte novità tra film e serie tv in uscita nel 2024 tratte dai più grandi successi nel mondo dei videogiochi, passando dalle nuove stagioni alle novità assolute per la prima volta sullo schermo.

Tanti i titoli in uscita nei prossimi dodici mesi: ecco quali segnare per una visione da perdere il fiato.

I videogiochi diventano serie tv: il ritorno di Halo

L'8 febbraio è pronta a fare il suo grande ritorno una delle serie tv più apprezzate negli ultimi anni: parliamo di Halo, giunta alla seconda stagione che proseguirà con la minaccia aliena rappresentata dai Covenant.

Sono 10 gli episodi che arriveranno su Paramount+, percorrendo sempre più la strada della coerenza con il videogioco originale, esattamente come farà Arcane, altra serie giunta alla sua seconda stagione.

In uscita su Netflix nel mese di novembre vi è Arcane, serie tratta dal videogioco League of Legends e, con la sua prima stagione, aveva conquistato gli abbonati e i più appassionati, grazie all'animazione e alla trama accattivante.

Tante sono però anche le nuove serie in uscita tratte dai videogiochi: ecco le novità in arrivo.

Le nuove serie tv del 2024 tratte dai videogiochi

Al successo dello scorso anno della serie tv The Last of Us, si potrebbe aggiungere anche la fama dei nuovi titoli che arricchiranno il 2024.

È questo il caso di Devil May Cry, serie animata in uscita su Netflix con protagonista le avventure del giovane Dante, molto amato dagli appassionati di videogiochi.

A lei si aggiunge Castlevania Nocturne, ambientata nel 1972 durante la Rivoluzione Francese, che si aggiunge alla prima stagione di Castlevania che aveva lasciato gli spettatori con molte domande in sospeso.

Nier Automata è un altro titolo da segnare che fa il suo ritorno dopo una prima stagione di successo che aveva conquistato gli appassionati del videogioco: 2B e 9S sono gli androidi protagonisti in lotta con macchine senzienti aliene.

Anche il mondo cinematografico rivela nuovi film in uscita tratti dai videogiochi: ecco i titoli da non perdere in sala.

I film tratti dai videogiochi in uscita nel 2024

Il cinema risponde alle serie tv portando in sala alcuni dei più grandi successi tratti dal mondo dei videogiochi.

È il caso di Borderland, in uscita il 9 agosto, che vedrà noti attori come Cate Blanchett, Jamie Lee Curtis e Kevin Hart prendere parte al progetto, in cui la protagonista Lilith tornerà su Pandora alla ricerca di una cripta aliena.

Mortal Kombat 2 completa la saga in uscita nel 2021, anche se sono ancora poche le novità a riguardo: si è però a conoscenza della presenza del personaggio di Johnny Cage, precedentemente assente.

In arrivo su Netflix Tomb Raider, anime che vedrà protagonista Lara Croft nelle avventure mostrate nei reboot videoludici.

Torna invece in sala Sonic 3 che, dopo il successo dei primi due capitoli, punta nuovamente al botteghino con il nuovo film in uscita nelle sale il 20 dicembre 2024.

Leggi anche: Il genere fantasy torna protagonista con Percy Jackson: ecco trama e cast della serie tv