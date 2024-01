Su Netflix e Prime ce n'è per tutti i gusti: ecco 6 serie tv in uscita a febbraio 2024

Febbraio 2024 è un mese ricco di novità per gli appassionati di serie tv con alcune importanti novità nel palinsesto. Non solo i canali tv, ma anche e soprattutto le piattaforme streaming: Netflix e Prime presentano nuovi titoli e nuove stagioni di serie tv già consolidate con l'obiettivo di incuriosire e conquistare gli spettatori.

Insomma, l'anno nuovo entra nel vivo e le serie tv da gustare sono diverse e dei generi più disparati. Dalla comedy al drama, fino al fantasy: i titoli in arrivo si preannunciano dei grandi successi.

Le serie tv in arrivo a febbraio

Sono le sei le serie che sono in arrivo sulle principali piattaforme di streaming. Stiamo parlando di Netflix e Amazon Prime Video.

1. Mr. e Mrs. Smith

Il prossimo 2 febbraio su Prime Video esce un remake di un famosissimo film in cui hanno recitato Brad Pitt e Angelina Jolie. I più informati sostengono che sia stato proprio il set di questo film a far scoppiare la scintilla tra i due, i quali sono convoltati a nozze successivamente. La trama parla di due persone che lavorano per un'agenzia di spionaggio, la quale li costringerà a sposarsi per intraprendere nuove missioni. Il cast è composto da Donald Glover, Maya Erskine, Michela Coel e John Turturro.

2. One day

Anche questa miniserie in uscita l'8 febbraio su Netflix è tratta da un celebre film con Anne Hathaway. La trama racconta la storia di Emma e Dexter che dopo il loro primo incontro nel 1988 si ritrovano ogni anno proprio in quella giornata, nonostante le loro vite abbiano preso due strade separate. In realtà, sia il film sia la serie hanno come riferimento il romanzo di David Nicholls, diventato un bestseller. Nel cast di One day figurano Ambika Mod e Leo Woodall.

3. Lover, Stalker, Killer

Docuserie che parla di Dave, un uomo che dopo essere uscito da una relazione decide di frequentare nuove persone con appuntamenti online. Conosce Liz e Cari che all'apparenza sembrano essere in grado di aiutarlo, in realtà questo triangolo amoroso si trasforma ben presto in un incubo. Il documentario usa video delle persone coinvolte con l'aggiunta di interviste. Esce il 9 febbraio.

4. Buongiorno, Veronica

Terza stagione in arrivo il giorno di San Valentino: il 14 febbraio, quindi, tutti sintonizzati su Netflix. La protagonista indaga in un orfanotrofio in cui sono cresciuti Brandão e Matias per mettersi alla ricerca di suo fratello. Tuttavia, la mafia busserà alla porta della sua famiglia e Veronica dovrà fare una corsa contro il tempo. Il cast vanta nomi come Tainá Müller, Klara Castanho, Camila Morgado, Eduardo Moscovis e Reynaldo Gianecchini.

5. Avatar: La leggenda di Aang

Un live action incentrato su Aang, che deve imparare a controllare i quattro elementi e insieme a Sokka e Katara. Il protagonista va in missione per salvare il mondo e combattere il Signore del fuoco. La serie uscirà il 22 febbraio su Netflix e il cast si compone di Gordon Cormier, Kiawentiio, Ian Ousley, Daniel Dae Kim e Dallas Liu.

6. Regina Rossa

Su Prime Video arriva questa serie tv spagnola che parla di Antonia Scott, una donna dal quoziente intellettivo al di sopra della norma. Dopo aver perso tutto, Antonia Scott viene chiamata in causa per scoprire l'assassino del figlio di un importante magnate. Questo thriller è ambientato a Madrid ed esce 29 febbraio. Il cast è composto da Vicky Luego, Hovik Keuchkerian, Andrea Trepat, Fernando Guallar e Nacho Fresneda.