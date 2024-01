Da Netflix a Disney+: le imperdibili serie tv in uscita sulle piattaforme a gennaio 2024

Il nuovo anno si apre con l'annuncio da parte delle piattaforme televisive degli imperdibili titoli del 2024.

Dal crime all'amore: ecco i titoli delle serie tv da segnare per un gennaio indimenticabile.

Le serie tv in uscita a gennaio 2024: le novità Netflix

Netflix è una delle piattaforme maggiormente utilizzate in tutto il mondo, come dimostrano i numeri degli abbonati che non vogliono perdere per alcun motivo al mondo i nuovi titoli in uscita.

Gennaio 2024 non è mai stato così ricco: Un inganno di troppo ha già conquistato tutti a partire dal 1 gennaio, grazie a una trama inquietante e un cast stellare.

Maya Stern, interpretata da Michelle Keegan, è una donna che tenta in tutti i modi di superare la morte del marito ma, una telecamera posizionata nella camera da letto della figlia le rivelerà la presenza di un uomo misterioso nell'abitazione che altro non è che il marito ritenuto scomparso.

La vincitrice Oscar Michelle Yeoh è invece protagonista di The Brothers Sun, serie disponibile dal 4 gennaio, in cui mistero e crimine sono un mix letale: la morte del leader di una potente triade thailandese, porterà il figlio maggiore e noto killer a proteggere la sua famiglia, ignara del mondo oscuro delineato.

Sul versante italiano, Skam è pronta a fare il suo ritorno l'8 gennaio con un'attesissima sesta stagione che vedrà protagonista Nicole Rossi nei panni di Asia, ragazza con carattere determinato che dovrà fare i conti con sfide e fragilità che si celano nel suo essere.

Il volto molto amato di Sofia Vergara arriva su Netflix il 25 gennaio con Griselda, definita un "Narcos" al femminile: protagonista sarà Griselda Blanco, donna potentissima che ha creato uno dei cartelli di droga più redditizi della storia.

A Netflix rispondono però le altre piattaforme con cataloghi altrettanto attraenti: ecco tutte le novità.

La risposta di Prime Video con le serie tv di gennaio 2024

Tante sono le serie in uscita nel 2024, a partire dal mese di gennaio: a Netflix risponde infatti Prime Video con un catalogo ricco di novità.

Il 18 gennaio farà il suo approdo No Activity-Niente da segnalare, versione italiana di un format australiano: due criminali, due poliziotti e due operatrici della centrale di polizia creeranno un mix di tensione in una lunga notte estenuante.

A comporre il cast ci sono volti noti dello spettacolo italiano, tra cui Luca Zingaretti, Carla Signoris, Emanuela Fanelli, Rocco Papaleo, Alessandro Tiberi e Fabio Balsamo.

Nicole Kidman sarà invece protagonista di Expats, serie disponibile dal 26 gennaio che vedrà tre donne essere accomunate dalla ricerca della verità su un trauma che le lega indissolubilmente.

Il pubblico adulto appassionato di serie animate possono gioire per l'arrivo di Hazbin Hotel, storia della missione pacifica di una misteriosa principessa degli inferni.

Non è finita qui: ecco le proposte imperdibili di Apple TV.

Le novità di gennaio 2024 su Apple tv

Non è da sottovalutare il catalogo di Apple TV, piattaforma in crescita giorno dopo giorno che, nel mese di gennaio, sfornerà nuovi titoli.

Il 10 gennaio ci sarò il debutto di Criminals Record, serie tv che vedrà un giovane detective e uno prossimo alla pensione entrare in competizione per un misterioso caso che lascerà tutti col fiato sospeso.

Masters of the air arriverà invece il 26 gennaio, focalizzata sull'analisi del centesimo Gruppo Bombardieri, operante durante la seconda guerra mondiale, in cui spiccherà il talento di Austin Butler, noto per il suo recente ruolo protagonista in Elvis.

Disney+ e le serie tv in uscita a gennaio 2024

A tutte le precedenti piattaforme si aggiunge anche Disney+ che, oltre all'uscita settimanale delle nuove puntate di Percy Jackson, prevede altri titoli in uscita a gennaio 2024.

Il 10 gennaio è pronta a fare il suo debutto Echo, rientrante nel universo cinematografico Marvel: Maya Lopez, protagonista della serie tv, sarà alle ricerche delle sue origini latinoamericane in una New York pericolosa e trafficata.

Novità di Disney+ sarà la pubblicazione per intero di tutte le puntate della serie tv, evitando così l'uscita settimanale che aveva perseguito con le altre serie tv Marvel.

