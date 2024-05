Il mese di maggio 2024 ha in serbo grandi sorprese per gli appassionati di serie tv dati i numerosi titoli in uscita che intratterranno gli spettatori sulle diverse piattaforme. Da Netflix a Disney+: ecco quali serie tv sono assolutamente da non perdere.

Le serie tv di maggio 2024: i titoli in uscita

Gli appassionati di serie tv possono gioire alla notizia di un catalogo sempre più ricco di serie tv a cui potersi appassionare, come dimostrano le numerose uscite nel mese di maggio 2024.

Tanti i generi esplorati sulle diverse piattaforme, le quali entrano in sfida per conquistare l’attenzione degli abbonati con i titoli prossimamente in uscita in cui i colpi di scena non mancano.

In alcuni casi si tratta di grandi ritorni, in altri di vere e proprie novità che conquisteranno il pubblico: ecco quali sono i titoli da non perdere sulle diverse piattaforme.

Le novità di Sky: le serie tv in uscita a maggio

Il primo catalogo da scoprire è quello di Sky, che vuole far immergere gli spettatori in una storia commovente tratta dall’omonimo romanzo, Il tatuatore di Auschwitz, tratto da una storia vera che lascerà tutti senza parole.

Su Sky Atlantic, inoltre, approda un titolo con attori molto amati dal pubblico, come Sandra Oh e Roberto Downey Jr: parliamo di The Sympathizer, serie tv in cui il mistero è protagonista e avvolge la vita di un infiltrato nell’esercito del Vietnam del Sud.

A Sky si aggiunge però anche la concorrenza con dei titoli che conquisteranno l’attenzione: ecco le altre novità.

I titoli in uscita su Disney+: dalle novità ai grandi ritorni

Anche Disney+ crea un catalogo avvincente nel mese di maggio 2024 con titoli che faranno felici tutti gli abbonati. In particolare:

Star Wars: Tales of the Empire, nuovo titolo in arrivo il 4 maggio che racconta attraverso l’animazione una delle saghe più amate di sempre dal 9 maggio ritorna invece sulla piattaforma uno dei titoli più longevi e amati di sempre, Station 19, riprendendo le avventure dei vigili del fuoco, i quali dovranno affrontare nuove sfide lavorative e personali la seconda stagione di Monster&Co è pronta a conquistare anche i più piccoli a partire dal 5 maggio, con le nuove avventure dei mostri più amati e famosi di sempre

Le serie tv di maggio 2024 su Netflix

Netflix ha in serbo grandi sorprese per i suoi abbonati, come dimostra il trailer di Bridgerton 3, uno dei titoli più attesi della piattaforma in uscita il 16 maggio.

Alla serie tv in costume si aggiunge però un altro prodotto molto atteso, Eric, che ha come protagonista Benedict Cumberbatch in un thriller avvincente in cui è alla ricerca del figlio misteriosamente scomparso.

Prime Video: le novità in arrivo sulla piattaforma

Dai reality alle serie tv: sono diverse anche le novità in arrivo su Prime Video. Tra queste:

la nuova avvincente stagione di Celebrity Hunted, con protagonisti molti personaggi noti dello spettacolo italiano Maxton Hall, debutto sulla piattaforma, basata sul bestseller Save Me in cui il mistero sarà protagonista assoluto Josh Brolin fa il suo ritorno nella seconda stagione della serie western Outer Range, la cui trama ruota attorno alla scomparsa della nipote di Royal Abbott

I titoli di maggio 2024 su Paramount+

Anche Paramount+ delizia gli abbonati con i nuovi titoli in uscita. In particolare, da non perdere:

Un gentiluomo a Mosca, disponibile dal 17 maggio, con Ewan McGregor nei panni di Alexander Rostov, il quale deve fare i conti con gli eventi storici e con i suoi legami sentimentali grande ritorno invece per Evil, con una quarta stagione in arrivo il 24 maggio, in cui i protagonisti dovranno svolgere le indagini a partire dai misteriosi casi che si presenteranno nel corso delle puntate

Le novità di Apple+: le serie tv in arrivo

Si conclude la lista con le novità di Apple+, tra cui vi è The Big Cigar, miniserie in arrivo il 14 maggio che tratterà la storia vera del fondatore delle Pantere Nere.

Alla novità si aggiunge però la quarta stagione di Trying, in cui i protagonisti Nikki e Jason dovranno fare i conti con la gestione della propria famiglia, dovendo soddisfare il desiderio della figlia nel costruire un legame con la madre naturale.

