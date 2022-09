Con l'arrivo dell'autunno arriva anche il momento che tutti gli appassionati di cinema e serie aspettano. Quello che prevede una coperta, una tisana da sorseggiare nella propria tazza preferita e ovviamente un film o una serie tv con cui dedicarsi a una giornata di binge watching tra quelle da recuperare, quelle da rivedere e ovviamente le nuove uscite.

Anche per ottobre 2022 i colossi dello streaming non lasciano di certo il loro pubblico a bocca asciutta! Ecco allora quali sono tutti i nuovi titoli da non perdere annunciati per il prossimo mese.

Serie tv, le novità per ottobre 2022

Il bello della settima arte, che sia destinata al grande o al piccolo schermo, è che ha sempre qualcosa da raccontare. Tra le serie cult quindi non mancano mai tantissime nuove perle tutte da scoprire.

Per aiutarvi a scegliere da dove iniziare in base ai generi che più si avvicinano ai vostri gusti (e ai vostri abbonamenti) abbiamo raccolto per voi un piccolo elenco su quelli che sono i titoli più interessanti tra le novità di ottobre:

La stanza delle meraviglie: Otto racconti che rappresentano altrettanti incubi. Dal 25 ottobre, su Netflix, il premio Oscar Guillermo del Toro si cimenta in questa nuova serie tv che ne porta inevitabilmente la sua fotografia distintiva. Shantaram: dal 14 ottobre su AppleTv+ arriva la serie ambientata in una Bombay degli anni '80 con protagonista Lin Ford (interpretato da Charlie Hunnam, star di Sons of Anarchy) un fuggitivo diviso tra l'amore per la propria libertà e quello per una donna. L'alluvione: sempre su Netflix, dal 5 ottobre arriva questa serie ambientata in un 1997 in cui la città di Breslavia, in Polonia, è messa in grave pericolo da una disastrosa inondazione. From Scratch: Netflix il 21 ottobre soddisferà anche gli animi più romantici con Amy Wheeler, una giovane artista texana arrivata in Italia alla ricerca di ispirazione che, nel Bel Paese, trova anche l'amore con il cuoco siciliano Lino. The midnight club: per i nostalgici di Stranger Things su Netflix il 7 ottobre arriva anche questa nuova serie tv tratta dal romanzo omonimo di Christopher Pike, che racconta le vicende di giovani malati terminali che fanno amicizia all'interno della struttura che li ospita creando un club per cui stringono un patto: il primo che morirà si impegnerà a inviare agli altri un segnale dall'aldilà. Inverso – The Peripheral: dal 21 ottobre su Prime Video, questa serie è tratta dall'omonimo romanzo fantascientifico con il cyberspazio come tema principale. Protagonista è Flynne Fisher, una commessa in un negozio di stampanti 3D interpretata da una bravissima Chloe Grace Moretz. The Bear: dal 5 ottobre Disney+ aggiunge al proprio catalogo questa serie che parla di uno chef, Carmen "Carmy" Berzatto (interpretato da Jeremy Allen White, già conosciuto dai fan di Shameless) che ritorna a Chicago per occuparsi del fast food della propria famiglia d'origine.

"Tudum", Netflix annuncia le prossime uscite

Tra i giganti dello streaming più noti, Netflix è sicuramente quello che più di tutti dagli anni del suo debutto a oggi, è riuscito a fidelizzare il proprio pubblico grazie soprattutto alla serialità dei suoi prodotti.

Di recente tramite "Tudum", una video-conferenza che porta come nome l'onomatopea ormai parte del marchio stesso, la piattaforma nero-rossa ha annunciato alcuni tra i titoli più attesi dai fan che andranno ad arricchire il catalogo nei prossimi mesi. Vediamone alcuni:

Mercoledì: prodotto da Tim Burton, questo spin-off de La Famiglia Addams sarà disponibile dal 23 novembre. La serie, come si intuisce dal titolo sarà incentrata sul personaggio di Mercoledì, la giovane adolescente interpretata da Jenny Ortega affiancata da Catherine Zeta Jones che interpreterà invece Morticia.