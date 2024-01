Le 10 serie tv peggiori del 2023 che non hanno retto il peso delle aspettative

Non solo grandi successi nel mondo televisivo: ecco quali sono le 10 serie tv peggiori che hanno deluso gli spettatori nel 2023.

Ogni anno cresce l'attesa per la visione delle nuove serie tv in uscita anche se, qualche volta, non sempre rispettano le aspettative.

È questo il caso dei 10 flop televisivi del 2023 che non sono stati in grado di convincere gli spettatori: ecco i titoli deludenti.

Le serie tv peggiori del 2023: i titoli deludenti

Le aspettative sulle serie tv ogni anno sono altissime, dati sopratutto i numerosi trailer e le campagne di marketing nella fase promozionale dei nuovi titoli, lanciati con gioia cercando di attirare l'attenzione dello spettatore.

Non sempre però questo basta per soddisfare le alte aspettative create nel tempo, dovendo così fare i conti con dei veri e propri flop da cui è difficile rialzarsi.

Tante sono le serie tv uscite nel 2023 e, tra i grandi successi, ecco quali invece possono essere considerate dei veri e propri flop.

Le 10 serie tv flop che non hanno conquistato gli spettatori

Dopo aver rivelato le 10 serie tv peggiori di sempre, non resta ora che svelare i 10 titoli che non hanno convinto il pubblico nel 2023.

È questo il caso di Citadel, serie su Prime Video che aveva tutte le carte in regola per un successo assicurato, data anche la presenza di Richard Madden e Pryianka Chopra Jonas, ma la trama a volte incomprensibile e gli effetti visivi non di livello sembrano aver rovinato tutto.

L'action torna protagonista sulla strada dell'insuccesso con Fubar, serie che vede Arnold Schwarzenegger nei panni di un agente leggendario della CIA, risultando però un'opera trita e ritrita dei successi della star, senza regalare nulla di nuovo agli spettatori.

Il mondo Marvel non sempre sforna successi, come dimostra il flop di Secret Invasion, di cui si può salvare solo il cast, relegando la trama a una semplice favoletta che non ha convinto gli spettatori.

Dopo tre anni dalla prima stagione, non vengono rispettate le aspettative di The Carnival Row, serie fantasy ritenuta ripetitiva e con un finale inaspettato e deludente.

In Italia delude invece Everybody Loves Diamonds che, nonostante l'idea nata dal più grande furto di diamanti al mondo, è stata ritenuta da molti trash e poco coinvolgente.

Il cast di successo non salva le serie tv peggiori del 2023

Il mondo delle serie tv accoglie sempre più attori cinematografici che, con la loro fama, cerca di attirare l'attenzione del pubblico.

È questo quello che è accaduto con The Crowded Room, serie tv che vede protagonista l'ultimo Spiderman del mondo Marvel, Tom Holland, oltre che Amanda Seyfred ed Emma Rossum, trio di successo che non basta per nascondere la lentezza dello sviluppo della trama.

Provocatoria e violenta sono invece gli aggettivi che descrivono The Idol, serie tv cancellata al termine della prima stagione, nonostante la partecipazione di Lily-Rose Depp.

Nel mondo italiano non convince invece Vita da Carlo 2, ritenuta troppo nostalgica e carica di ricordi non in grado delle aspettative create dalla prima stagione.

Lizzy Caplan e Joshua Jackson non convincono in Attrazione Fatale, remake del film di successo, soprattutto con un finale che ha rovinato ancor di più l'andamento della serie tv.

Poco chiara nella trama è invece Glamorous, serie tv che vede la Samantha di Sex and the City non splendere abbastanza a causa di una scrittura monotona e non splendente.

Leggi anche: Le migliori fiction Rai da vedere nel 2024, tra conferme e novità: i titoli da non perdere