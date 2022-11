Sei appassionato di serie TV thriller? Ti piace l'azione? Lo spionaggio? Oggi abbiamo trovato la serie TV che fa per te, solo su Amazon Prime Video. Corri subito a scoprire di cosa si tratta e, se non l'hai già fatto, inizia a recuperare le prime due stagioni della serie, nell'attesa di dicembre e della terza stagione.

Infatti, non parleremo di thriller classici, ma di intrighi internazionali e giochi di potere che ti terranno incollato allo schermo.

Quindi, se ti piacciono le serie TV d’azione ad alto tasso di adrenalina leggi questo articolo, Prime Video potrebbe avere una sorpresa tutta per te!

In arrivo su Prime Video la terza stagione della serie TV più adrenalinica

Oggi siamo qui a parlare con te che ami le serie TV che raccontano intrighi internazionali, segreti governativi ed inseguimenti all’ultimo respiro. Se hai annuito a queste tre informazioni, potresti rimanere affascinato dalla proposta di Amazon Prime Video: Tom Clancy’s Jack Ryan.

Non si tratta della prima stagione di questa serie TV, ma a dicembre arriverà la terza. Insomma, se sei il tipo di persona che ama queste storie, corri subito a recuperare le prime due stagioni per goderti la terza non appena uscirà.

La serie, come è facile comprendere dal titolo, racconta la storia di Jack Ryan, il protagonista dei romanzi usciti dalla penna di Tom Clancy.

Diamo un po’ di contesto per spiegarci meglio: si tratta di oltre venti libri di grande successo che hanno venduto milioni di copie in tutto il mondo.

Questi sono stati pubblicati tra gli anni Ottanta ed il 2015, consacrando lo scrittore come uno degli artisti contemporanei più importanti al mondo.

A vestire i panni di Jack Ryan su Prime Video è un attore famosissimo

Come avrai capito, era solo una quesitone di tempo prima che la collana di libri diventasse una serie TV.

Ebbene, per l’occasione è stato scelto un attore amatissimo: John Krasinski.

Si tratta di colui che è diventato amato ed apprezzato per la sua interpretazione di Jim Halpert, nella serie TV The Office, anche questa disponibile su Prime.

Di cosa parla Tom Clancy’s Jack Ryan, la serie TV thriller di Prime Video

Vuoi scoprire se questa serie TV potrebbe davvero fare al caso tuo? Allora scopriamo subito insieme di cosa parla (no spoiler, ovviamente).

La tematica principale di Tom Clancy’s Jack Ryan è lo spionaggio che, in questo caso, viene effettuato grazie alle nuove tecnologie.

Anche grazie a questa caratteristica, la serie TV tiene con il fiato sospeso i suoi spettatori. Infatti, si dice che Tom Clancy abbia addirittura inventato un nuovo genere, l’espressione alla massima potenza del thriller, definito anche techno-thriller.

Torniamo a Tom Clancy’s Jack Ryan: di cosa parla?

Il protagonista Jack Ryan è un analista della CIA che lavora seduto alla sua scrivania, osservando i numeri.

Un giorno cambia tutto. Infatti, Ryan scopre un’anomalia legata ad alcune transazioni che, essendo sospette, potrebbero celare una realtà pericolosa.

Tuttavia, il capo di Ryan pensa che non sia una questione che richieda l’intervento immediato e, di conseguenza, consiglia al protagonista di aspettare prima di sbagliare qualcosa facendo la sua mossa.

Ovviamente, come accade sempre quando parliamo di eroi delle serie TV, Ryan non ci sta e decide di continuare ad indagare, agendo di testa sua.

Ci fermiamo qui per evitare gli spoiler!

Tuttavia, se sei affascinato da questo genere, Tom Clancy’s Jack Ryan potrebbe essere la serie TV che fa per te.

Come abbiamo sottolineato, la trovi su Amazon Prime Video, buona visione!

