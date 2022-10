Scopri in anticipo le serie TV in uscita programmate per novembre 2022. Tanti titoli nuovi e alcuni grandi ritorni da vedere sulle piattaforme streaming ma anche in televisione!

Nuovo mese, nuove serie TV in uscita. Se sei a corto di idee per le tue serate autunnali, questo articolo fa per te! Ecco i titoli in arrivo a novembre 2022 sulle piattaforme streaming più famose.

Grandi ritorni di serie TV storiche che si ripropongono con nuove stagioni, e novità esclusive che si preannunciano essere di lunga carriera. Tra Halloween e Natale, scopri quali novità riserva Novembre 2022!

YOUNG ROYALS seconda stagione – 1 novembre 2022 in uscita su Netflix

Serie TV svedese in cui un principe viene mandato in collegio dopo uno scandalo che lo riguarda. Un vero teen drama che ha fatto successo e ora viene presentata la seconda stagione.

Il futuro erede al trono è alle prese con l’irrimediabilità di un video virale sui social e l’interesse sociale inopportuno sulla sessualità personale. Quali sono le anticipazioni? Wilhelm e Simon hanno ormai rotto e si scoprirà cosa succederà poi.

BLOCKBUSTER – 3 novembre in uscita su Netflix

Dieci episodi ambientati nell’ultimo Blockbuster store in America. Come è riuscita una piccola impresa a diventare un fenomeno mondiale?

Ecco ciò che intende esplorare la serie, nonostante Netflix abbia già trattato l’argomento in un omonimo film.

MANIFEST quarta stagione – 4 novembre 2022 in uscita su Netflix

Ormai è una serie che è arrivata alla quarta stagione ed è quasi un cult. La storia del volo 828 prosegue a distanza di due anni dall’ultimo episodio.

Gli ottimi dati di views di Manifest gli hanno garantito un’ultima stagione: la scialuppa del volo 828 sarà salva? Verrà svelato il segreto delle chiamate? I passeggeri sopravviveranno?

THE WHITE LOTUS seconda stagione – 7 novembre 2022 in uscita su Sky Atlantic

Serie TV che vuole essere una satira sociale, ambientata in un esclusivo resort hawaiano. I villeggianti, all’apparenza perfetti, belli, danarosi e di successo, rivelano la parte nascosta di sé.

Nella seconda stagione segue un diverso gruppo di vacanzieri in un’altra location dei resort White Lotus. Altro soggiorno paradisiaco ma stessa storia.

NEAL BRENNAN: BLOCKS – 8 novembre 2022 in uscita su Netflix

Neal Brennan è il protagonista di questa nuova serie targata Netflix. Una stend-up comedy in cui si rifletterà sulla vita moderna. Dalle relazioni profonde con i propri amici a quattro zampe fino ai consigli su come uscire con una modella.

THE CROWN quinta stagione – 9 novembre 2022 in uscita su Netflix

Siamo al 40° anniversario dall’ascesa al trono della regina Elisabetta II. Nuove sfide all’orizzonte tra cui il crollo dell’Unione Sovietica e il passaggio di sovranità di Hong Kong.

Il principe Carlo convince la madre ad acconsentire al divorzio con Diana con l’insorgere di non pochi pettegolezzi e ritrovandosi con parecchie minacce al sostegno reale dell’opinione pubblica.

MYTHIC QUEST: RAVEN'S BANQUET - 11 Novembre 2022 in uscita su Apple TV+

Serie TV statunitense che segue le vicende di alcuni dipendenti di uno studio che sviluppa videogiochi. Stanno appunto lavorando a Mythic Quest e alla prima grossa espansione, ovvero Raven’s Banquet.

Ecco come il direttore creativo dello studio, Ian Grimm, e il suo team si preparano all’uscita.

ESTERNO NOTTE – 14 novembre 2022 su Rai 1

Ufficialmente selezionata per il prossimo Festival di Cannes, questa serie TV si ripropone di seguire passo passo le vicende del rapimento di Aldo Moro.

Un momento drammatico per la storia Italiana che viene riproposto in versione telefilm vagliando i diversi punti di vista dei protagonisti di questa tragedia.

RUN FOR THE MONEY – 15 novembre 2022 in uscita su Netflix

Un reality di sopravvivenza giapponese approda anche in Italia. Un gruppo di cacciatori vestiti di nero hanno il compito di catturare le celebrità in gara.

Un famoso gioco giapponese che diventa uno show. Attori, artisti, comici, atleti, si sfideranno per sfuggire alle grinfie dei cacciatori e conquistare il grande montepremi.

UNO DI NOI STA MENTENDO seconda stagione – 16 novembre 2022 in uscita su Netflix

Confermata la seconda stagione della storia di cinque liceali: Simon, Addy, Cooper, Bronwyn e Nate. In tutti in punizione, usciranno dall’aula solo in quattro.

Simon è stato ucciso e gli altri lottano per scoprire la verità e mantenere i propri segreti. Chissà se in questi nuovi episodi verrà svelato il colpevole!

DEAT TO ME amiche per la morte terza stagione – 17 novembre 2022 in uscita su Netflix

Ultima stagione per questa serie TV. Altro incidente stradale per Jen e Judy che, particolarmente scosse, metteranno alla prova la loro amicizia per risolvere il caso. Talvolta sfidando anche la legge.

Nel cast anche l’attore di Steve che però verrà mostrato, ipoteticamente, solo in alcuni flashback oppure nei panni del gemello Benji.

ELITE sesta stagione – 18 novembre 2022 in uscita su Netflix

Serie spagnola di successo arriva alla sua sesta stagione. Nuovi drammi tra i corridoi e le aule di Las Encinas con nuove new entry e storici protagonisti.

In vero stile teen drama, alcuni amori verranno minacciati e altri si fortificheranno. Scoprirai se Samuel è vivo o morto e il desitno di Isadora, Caye e Philippe.

MERCOLEDI’ – 23 novembre 2022 in uscita su Netflix

Serie TV di tipologia mistery-soprannaturale, è chiaramente ispirata al personaggio di Mercoledì Addams. Una studentessa liceale decisamente poco convenzionale dovrà imparare a controllare i propri poteri nel pieno periodo adolescenziale.

Vecchi scheletri di famiglia non aiuteranno la giovane a vivere meglio le vicende oscure che colpiranno la cittadina in cui vive.

SOULS – 24 novembre 2022 in uscita su Sky Atlantic

Serie tedesca prodotta da Sky Original racconta di tre donne sconvolte dall’incidente d’auto che ha come vittima il figlio di una di loro. Il trauma lo porterà a credere (o essere) un pilota di aerei in una vita precedente.

Si tratta di otto episodi con protagoniste Allie, Hanna e Linn.

SNACK VS CHEF – 30 novembre 2022 in uscita su Netflix

Un programma TV a puntate targato Netflix nella quale 12 chef sperimenteranno con il cibo per creare sneck incredibili.

Il premio di ben 50.000 dollari andrà al migliore che saprà trasformare il classico in innovativo ed originale.