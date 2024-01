Golden Globe 2024, ecco tutti i titoli delle serie tv vincitrici: cosa aspetti a vederle?

I Golden Globe si sono tenuti nella notte tra il 7 e l'8 gennaio 2024 e hanno mostrato il dominio assoluto di Oppenheimer che ha vinto come miglior film drammatico, miglior attore drammatico (Cillian Murphy), migliore regia (Christopher Nolan), migliore colonna sonora (Ludwig Göransson) e migliore attore non protagonista (Robert Downey Jr.).

La pellicola Barbie, invece, ha vinto il premio miglior per Cinematic and box office achievement, in quanto ha sbaragliato la concorrenza al botteghino per tutta l'estate. Altro riconoscimento vinto è stato il premio come miglior canzone a Billie Eilish e Finneas per il brano What was I made for?, presente nel film di Greta Gerwig.

Ma i Golden Globe sono questo e molto altro: a essere state premiate, infatti, sono anche le serie tv, ecco le vincitrici.

Le serie tv vincitrici dei Golden Globe 2024

I Golden Globe non si occupano soltanto di film, ma anche di serie tv. E per gli appassionati del genere, sono molte le categorie che riguardano esclusivamente le serie tv. Come da pronostico, alcune hanno ottenuto un successo così clamoroso che era prevedibile vincessero nelle rispettive categorie. Stiamo parlando sicuramente di Succession, che ha tenuto gli spettatori incollati allo schermo fino all'ultimo per sapere chi fosse il successore di Logan Roy. Vale lo stesso per The Bear, in cui si raccontano le vicende di un cuoco che torna a gestire l'attività di famiglia a Chicago, non senza qualche difficoltà economica e familiare.

Ad aggiudicarsi il Golden Globe come migliore serie drammatica è Succession, che è riuscito a spodestare anche The Crown, The last of us e The morning show. Il premio alla migliore serie tv commedia, invece, è andato a The bear, battendo Ted Lasso e Only murders in the building, tra gli altri.

Nella categoria miglior attore in una serie tv drammatica si è aggiudicato la vittoria Kieran Culkin, interprete di Succession. Anche il premio per la migliore attrice di una serie tv drammatica se lo è aggiudicato un'interprete di Succession. Stiamo parlando di Sarah Snook. Ma non finisce qui, perché sempre Succession si aggiudica il premio per migliore attore non protagonista in una serie tv, dato a Matthew Macfadyen.

Il premio per la miglior serie antologica o miniserie tv va a Beef (Lo scontro). Il Golden Globe per la migliore attrice in una miniserie va a Ali Wong, mentre quello per migliore attore in una miniserie va a Steven Yeun.

Non solo: The bear è un'altra serie tv che si è aggiudicata molti premi anche nelle singole categorie. Infatti, il premio per la migliore attrice in una serie commedia è stato dato ad Ayo Edebiri, protagonista femminile dello show, mentre il premio per il migliore attore protagonista in una serie commedia è andato a Jeremy Allen White.

Un'eccezione in questo palmares è rappresentata dalla vittoria di Elizabeth Debicki, in The Crown, la serie conclusasi da poco incentrata sulla vita della Regina Elisabetta II. L'attrice interpreta Lady Diana negli anni precedenti alla sua tragica scomparsa.