Shogun, quando escono i nuovi episodi su Disney+: il calendario completo

Il 27 febbraio 2024 ha debuttato Shōgun su Disney+, la miniserie, basata sul romanzo di James Clavell, che narra dell’incontro del marinaio inglese John Blackthorne con il Giappone feudale.

Shōgun rappresenta una delle serie più attese nel 2024. Merito, probabilmente, del desiderio di offrire un’immagine del Giappone dell’epoca che non si abbassa ai cliché e alle rappresentazioni occidentalizzate. Merito anche delle tematiche affrontate dalla serie in modo egregio e dall’interpretazione degli attori, su tutti Hiroyuki Sanada (attore giapponese già conosciuto per i suoi ruoli in John Wick, 47 Ronin o Wolverine – l’immortale) che nella serie veste i panni del generale e politico Yoshii Toranga.

Ma quando escono i nuovi episodi di Shōgun? Vediamo il calendario completo e dove vederli.

Shōgun, quanti episodi sono usciti fino ad ora

Shōgun, miniserie attesissima per questo 2024, ha fatto la sua comparsa sul noto servizio di streaming Disney+ il 27 febbraio.

La piattaforma, però, non ha pubblicato tutti gli episodi della miniserie. Ricordiamo che Shōgun è composta da 10 episodi, i quali però vengono pubblicati a cadenza settimanale. Ciò significa che anche in Italia possiamo seguire l’andamento della storia in contemporanea con gli Stati Uniti, dove Shōgun è trasmessa in prima TV.

Il 27 febbraio, in concomitanza con il debutto, Disney+ ha pubblicato i primi 2 episodi assieme (Anjin e Servi due padroni sono i titoli). Il terzo appuntamento, invece, è stato il 5 marzo con la pubblicazione dell’episodio dal titolo Domani è un altro giorno.

Quando escono i nuovi episodi di Shōgun

Come già accennato, gli episodi totali della miniserie ora disponibile su Disney+ sono 10. Seguendo la cadenza settimanale, però, è chiaro che la programmazione della pubblicazione delle puntate andrà avanti fino al mese di aprile.

In particolare, a seguire rendiamo noto il calendario delle prossime pubblicazioni:

• Episodio 4: pubblicazione il 12 marzo 2024 (titolo originale: The Eightfold Fence);

• Episodio 5: pubblicazione il 19 marzo 2024 (titolo originale: Broken to the Fist);

• Episodio 6: pubblicazione il 26 marzo 2024 (titolo originale: Ladies of the Willow World);

• Episodio 7: pubblicazione il 2 aprile 2024 (titolo originale: A Stick of Time);

• Episodio 8: pubblicazione il 9 aprile 2024 (titolo originale: The Abyss of Life);

• Episodio 9: pubblicazione il 16 aprile 2024 (titolo originale: Crimson Sky);

• Episodio 10: pubblicazione il 23 aprile 2024 (titolo originale: A Dream of a Dream).

Ma a che ora vengono pubblicati gli episodi di Shōgun su Disney+? In genere, gli episodi vengono pubblicati la mattina. È ciò che è successo anche l’ultima volta, il 5 marzo, con il terzo episodio che è stato pubblicato intorno alle 9.00 del mattino.

Di cosa parla la miniserie Shōgun e dove vederla

In Italia, a poter vedere gli episodi di Shōgun sono coloro che hanno sottoscritto un abbonamento a Disney+.

Ma di cosa parla la miniserie? Shōgun ci porta dritti nel Giappone feudale, il quale ci viene raccontato attraverso gli occhi del marinaio inglese John Blackthorne (interpretato da Cosmo Jarvis).

Il marinaio naufraga sulle coste del Giappone e, dopo aver perso il suo equipaggio, si ritrova immerso in un Paese sull’orlo della guerra civile e nella lotta tra i signori feudali, Ishido e Toranga, per diventare shōgun.

La serie ci porta nei meandri del Giappone del tempo che affascina, ma anche intimorisce, Blackthorne così come gli spettatori, troppo lontani dalla concezione di un mondo in cui le parole vanno soppesate con cura e l’onore ha un valore ben più alto della propria vita.

Perché guardare Shōgun su Disney+

Se si ama l’avventura e il genere storico, Shōgun è senz’altro la serie adatta per trascorrere del tempo di qualità.

Gli utenti che stanno seguendo la serie, ne parlano con entusiasmo. I punti di forza messi in evidenza dagli spettatori? La ricostruzione di un periodo storico in Giappone interessante, ma di cui sembra sappiamo ancora poco e l’incontro tra occidente e oriente (rappresentato proprio dall’incontro tra Blackthorne e i signori feudali) che offre un interessante spunto sul tema del “diverso”, quasi alieno.

Il cast convince, e molto. Parliamo di una grande presenza di attori giapponesi, capitanati da Hiroyuki Sanada che, come sempre, non delude.

L’unica nota dolente, per alcuni, potrebbe essere proprio il fatto che non tutti i 10 episodi sono stati pubblicati lo stesso giorno. Gli amanti del binge watching, infatti, dovranno aspettare solo il 23 aprile – il giorno della pubblicazione dell’ultimo episodio su Disney+ - se hanno intenzione di gustarsi una puntata dietro l’altra.

