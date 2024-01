Skam 6, colpi di scena per Asia e Giulio: ecco la spiegazione del finale (spoiler alert)

Skam Italia è giunto alla sesta stagione. Ogni anno la popolare serie tv che prende ispirazione dall'omonima serie ambientata in Norvegia tratta un argomento che riguarda non solo la società, ma in particolare il mondo degli adolescenti. Di stagione in stagione, i protagonisti cambiano e regalano avventure che conquistano il pubblico.

La protagonista della sesta stagione è Nicole Rossi, che interpreta Asia, membro del gruppo delle Rebelde, introdotto nell'edizione precedente, quando è stata raccontata la storia di Elia. Se non ti sei perso neppure Skam 6 ma il finale ti ha lasciato perplesso, ecco cosa devi sapere: questa è la spiegazione che stavi cercando...

Skam 6, trama e cast

Uscito lo scorso 18 gennaio 2024, Skam Italia 6 parte da un'idea di Ludovico Bessegato. Ogni anno si raccontano le vicende di un gruppo di liceali romani, divisi tra amori, scuola e amicizia. Nella sesta stagione la protagonista è Asia, interpretata da Nicole Rossi.

Asia è un'attivista politica che cerca di fare iniziative utili per il liceo dove studia, ma non trova il consenso che si aspetta. Nel frattempo, conosce Giulio, un ragazzo dal passato alquanto controverso che le tiene nascoste diverse verità sul suo conto. La protagonista, tuttavia, scopre di soffrire di un grave disturbo alimentare, l'anoressia, che la indebolisce a tal punto da arrivare a un ricovero in ospedale.

Le puntate della sesta stagione sono dieci e Nicole Rossi sembra perfetta per interpretare il ruolo della protagonista. Accanto a lei, nel cast troviamo Lea Gavino, Francesco Centorame, Cosimo Longo, Benedetta Santibelli, Maria Camilla Brandenburg, Yothin Clavenzani e Andrea Palma. Confermati anche gli storici personaggi della serie, nonostante in questa stagione siano piuttosto marginali. Tra loro, Federico Cesari, Beatrice Bruschi, Rocco Fasano, Martina Lelio, Ludovica Martino, Greta Ragusa, Nicholas Zerbini e Pietro Turano.

Spiegazione del finale di Skam 6: spoiler alert

L'ultima scena della sesta stagione è ambientata sulla spiaggia del litorale laziale. I protagonisti sono Giulio e Asia. Quest'ultima decide di andare in una clinica per curare l'anoressia e saluta con una festa i suoi compagni. Ma nel frattempo, le cose con Giulio restano sospese. Perché se da un lato è evidente che i due si piacciano, dall'altro la ragazza deve affrontare il difficile percorso di guarigione.

I due si ritrovano sulla spiaggia a cantare Ufo Robot, in un clima molto leggero. E Asia finalmente accetta il fatto di non poter controllare tutto. Ha passato tutta la sua vita a tenere a bada il suo corpo, le calorie che ingerisce e anche ciò che mostra agli altri. Ora però, il suo corpo le ha presentato il conto, facendole perdere i capelli e interrompendo il ciclo mestruale.

Asia arriva a perdonarsi per quello che sfugge al suo controllo e perdona anche gli altri, primo su tutti Giulio, che le aveva nascosto il passato violento. Tra i due sembra ci sia ancora qualche speranza per il futuro... Soltanto prendendo la vita con più leggerezza, sfuggendo alle rigide norme del controllo, Asia tornerà a vivere una vita serena.