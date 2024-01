Skam 7 si farà? Arriva l'attesa risposta per i fan della serie teen più famosa di Netflix

Il successo ottenuto dalla sesta stagione spiana la strada per un probabile rinnovo con un nuovo protagonista: ma si farà Skam 7? Ecco la risposta.

Le strade di Roma e le avventure di giovani liceali ritornano protagoniste su Netflix grazie alla serie Skam, adattamento del successo norvegese. Al termine della sesta stagione, molti si chiedono se ci possa essere un futuro rinnovo con un nuovo protagonista: scopriamo insieme se Skam 7 si farà e tutte le curiosità che la riguardano.

Il successo di Skam con il nuovo capitolo di Asia

La sesta stagione di Skam ha visto protagonista Asia, interpretata da Nicole Rossi, liceale intraprendente e dinamica, che deve però fare i conti con i disturbi alimentari e con un amore a distanza difficile da gestire.

Il pubblico si è così affezionato alla nuova generazione che ha preso il timone di Skam, vedendo solo in pochi attimi i protagonisti delle passati stagioni, divenuti ormai studenti universitari.

Il mondo di Skam resta ancora ancorato ai banchi di scuola, continuando a percorrere le stesse dinamiche anche in un'ipotetica settima stagione: molti infatti si chiedono ora se ci possa essere un continuo per la serie teen più famosa di Netflix.

Si farà Skam 7? Ecco la risposta

Le location di Skam potrebbero ritornare nuovamente protagoniste nella settima stagione, anche se non c'è ancora una conferma ufficiale.

Al momento, infatti, Netflix non ha rilasciato dichiarazioni a riguardo, cercando di decifrare i dati d'ascolto della sesta stagione, anche se i commenti degli spettatori fanno ben sperare per una conferma.

Molto probabilmente gli sceneggiatori hanno già pensato a un'ipotetica settima stagione che, vedendo le tempistiche di realizzazione del passato, potrebbe essere girata anche nel corso del 2024, per poi debuttare nel 2025.

Non resta allora che scoprire chi possa essere il protagonista di Skam 7.

Skam 7, il toto-nomi per il futuro protagonista

Ogni anno Skam dà la possibilità di sviluppo narrativo a uno dei personaggi principali, analizzando le sue relazioni e i problemi adolescenziali che lo affliggono.

Partono così le scommesse su chi possa essere il futuro protagonista di Skam 7 e, analizzando bene la stagione appena finita, si possono buttare giù delle supposizioni.

Skam 6 ha visto infatti molti personaggi ruotare attorno ad Asia e proprio uno di questi potrebbe divenire il fulcro della settima stagione. Uno dei nomi più quotati è quello di Fiorella, la quale ha intrapreso una relazione con Jorge.

Al suo nome, però, si aggiunge anche quello di Rebecca che, al termine della prima stagione, ha rivelato il suo amore per Fiamma, la sorella di Asia.

Anche Mounni si candida a essere un futuro protagonista, soprattutto dopo l'importante questione sull'identità che ha affrontato nell'ultima puntata.

Non ci sono ancora certezze assolute ma il pubblico è già in visibilio per vedere una nuova e attesissima stagione di Skam Italia.

Leggi anche: Supersex: quando esce la serie tv con Alessandro Borghi su Rocco Siffredi