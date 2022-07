I fan sono in trepidante attesa per la nuova stagione di Skam Italia, la quinta per la precisione. Ecco quando esce e molte altre curiosità su una delle serie tv targate Netflix più amate dal pubblico dello streaming del Bel Paese.

Skam Italia 5, quando esce e chi saranno i protagonisti per questa stagione

Skam Italia 5 è pronta per uscire sulla piattaforma della grande N e dovrebbe farlo il 1° settembre 2022. Dopo tutto, la serie che racconta le storie di un gruppo di adolescenti che si apprestano a lasciare il liceo per navigare nelle "nuove acque" dell'università non poteva che uscire nel mese in cui iniziano le scuole!

Stando ai primi accenni di trama che si possono intuire dal trailer già disponibile su Netflix, al centro di Skam Italia 5 ci sarà il punto di vista di Elia giovane perdigiorno un po' superficialotto che si era preso una cotta per Sana, a sua volta divisa tra la fede islamica della sua famiglia e l'amore per un altro ragazzo.

Elia durante questa quinta stagione, come spiega la stessa Netflix nel comunicato ufficiale, dovrà affrontare un "importante percorso di accettazione" ma nel farlo non sarà solo. Accanto a lui ci saranno gli amici di una vita che, seppur ancora molto giovane, se la guardiamo nella prospettiva dell'intensità delle emozioni vissute, vale 100 anni.

Gli altri personaggi della serie

In molti, guardando il trailer, si sono accorti di una particolare assenza. Stiamo parlando di Eleonora, la fidanzata di Edoardo quest'ultimo invece compare insieme a tutti gli altri attori.

Lei romantica sognatrice, lui disilluso ma in fondo ancora speranzoso dopo una cotta che gli ha lasciato l'amaro in bocca, la coppia formata da Edoardo ed Eleonora, era ed è ancora la più amata dai sostenitori della serie sin dalla terza stagione, quando i due si sono messi insieme.

Resta quindi da capire quale sarà il destino dei due ragazzi, se la loro storia sarà destinata a continuare oppure no con entrambi pronti per un altro giovane amore. Accanto ai volti già noti di Skam Italia infatti, in questa quinta stagione ci saranno delle new entry.

Gli attori del cast, dove li abbiamo già visti e altre curiosità

Ricapitolando, in Skam Italia 5 vedremo l'evoluzione del personaggio interpretato da Francesco Centorame, Elia e ci sarà Giancarlo Commare nei panni di Edoardo. Assente invece, almeno per quanto ne sappiamo fino ad ora, Benedetta Gargari, Eleonora per la serie.

Vedremo ancora Beatrice Bruschi, Federico Cesari (La cena per farli conoscere, I Cesaroni 4), Rocco Fasano (Non mi uccidere), Ibrahim Keshk, Martina Lelio, Ludovica Martino (Liberi tutti), Mehdi Meskar.

Ci saranno anche Greta Ragusa, Ludovico Tersigni (L'estate addosso, Slam - tutto per una ragazza, Summertime, presentatore ad X Factor), Pietro Turano e Nicholas Zerbini. Si aggiungono invece al cast Lea Gavino e Nicole Rossi.

In ogni stagione di Skam Italia si approfondisce l'evoluzione di un personaggio della serie. Nella prima per esempio, la protagonista è stata Eva mentre nella seconda Martino, nella terza Eleonora invece e nella quarta infine, Sana.

Come abbiamo detto poi, nella quinta stagione ci sarà un approfondimento sulla storia di Elia. Va da se che quando uscirà Skam Italia 6, con tutta probabilità si affronterà il percorso di un altro dei protagonisti. Edoardo forse? Non ci resta che proseguire con la visione per scoprirlo!