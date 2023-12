Skam Italia 6 torna con una nuova protagonista: ma quando esce? Ecco le anticipazioni

Skam Italia 6 è in arrivo. Ecco tutte le anticipazioni della nuova stagione presto disponibile su Netflix.

Skam Italia arriva con una nuova imperdibile stagione. Ad annunciarlo è stato proprio il network Netflix, in occasione di una serata a Roma. I fan della serie tv aspettavano da tempo questo annuncio, che si è rivelato una sorpresa tanto inaspettata quanto gradita.

Insieme alla data di uscita è stata comunicata anche la trama. I fan sono in trepidante attesa: ad animare le avventure dei protagonisti ci saranno anche dei nuovi personaggi chiave.

Skam Italia è il riadattamento della serie omonima norvegese, è ambientato a Roma e vede come protagonisti un gruppo di studenti di un liceo della Capitale. Ogni stagione si concentra su un personaggio e sulla sua vita privata. Per Skam Italia 6 occhi puntati su Asia: ecco quando esce la serie e cosa c'è da sapere.

Skam Italia 6, annunciata la data di uscita

Netflix ha annunciato che Skam Italia 6 sarà disponibile sulla piattaforma a partire dal prossimo 18 gennaio 2023. Per l'occasione, è stato rilasciato anche il primo teaser che preannuncia anche il personaggio sul quale sarà incentrata la nuova stagione.

La serie tv è diretta anche in questa stagione da Tiziano Russo. Alla produzione ci sono Rosario e Maddalena Rinaldo per Cross Productions e per quanto riguarda la scrittura vanno ricordati Ludovico Bessegato (che è anche il regista delle prime stagioni), Alice Urciuolo e Elisa Zagaria.

Trama e cast della nuova stagione

Il teaser ha mostrato quale sarà il personaggio sul quale si concentrerà la sesta stagione. Stiamo parlando di Asia, interpretata da Nicole Rossi. Asia è arrivata nel cast soltanto nella quinta stagione di Skam Italia, quando il fulcro della trama è stata la storia di Elia Santini e della nascita della sua love story con Viola. Inoltre, nella quinta stagione è stato affrontato il problema dell'ipoplasia peniena, di cui soffre Elia.

Asia fa parte del gruppo delle Rebelde, di cui fa parte anche Viola. Dovrà affrontare una serie di sfide personali, che mostreranno un lato inedito e finora sconosciuto al pubblico da casa. Inoltre, l'arrivo di Giulio, un nuovo ragazzo, complicherà la vita di Asia.

Il cast della serie tv è costituito da Nicole Rossi che interpreta la protagonista, Francesco Centorame nei panni di Elia, Lea Gavino è Viola. Ma ritroviamo anche i volti storici che hanno reso questa serie così apprezzata, soprattutto tra i giovani. Ci sono Federico Cesari (Martino), Beatrice Bruschi (Sana), Rocco Fasano (Niccolò), Greta Ragusa (Silvia), Pietro Turano (Filippo), Martina Lelio (Federica), Ludovica Martino (Eva) e Ludovico Tersigni (Giovanni). Non mancano neppure le le new entry, come Andrea Palma nel ruolo di Giulio e Leo Rivosecchi che interpreterà Beniamino.

Andrea Palma ha recitato in "Le otto montagne", il film tratto dall'omonimo romanzo di Paolo Cognetti, con Alessandro Borghi e Luca Marinelli, e "L'anno dell'uovo". Alcuni telespettatori, invece, ricorderanno Leo Rivosecchi, nella serie tv "Prisma", accanto a Lorenzo Zurzolo, Caterina Forza, Mattia Carrano e Chiara Bordi.

Non resta che aspettare un mese o poco più per guardare i nuovi episodi e scoprire cosa succederà con l'arrivo di questi nuovi personaggi in Skam Italia 6.