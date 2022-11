L'hanno definita la "Lost italiana"; l'ultima puntata di Sopravvissuti è andata in onda da poco su Rai1 e subito si sono sollevati i dubbi e le domande in merito alla possibilità di una seconda stagione.

Sopravvissuti 2 si farà? Se lo chiedono i fan della serie tv che non hanno avuto tutte le risposte che si aspettavano dal finale di stagione e che subito hanno iniziato a domandarsi se vedranno mai uno sviluppo per le storie dei naufraghi dell'Arianna.

Ecco cosa sappiamo a riguardo.

Sopravvissuti 2: ecco cosa sappiamo sul futuro della serie

Nonostante gli ascolti non abbiano del tutto premiato la serie tv che vede nel suo cast attori come Lino Guanciale, Barbara Bobulova, Luca Biaginie e Nicolas Maupas, non ci sono ancora né conferme né smentite ufficiali a riguardo al futuro della serie.

La sceneggiatrice Viola Rispoli fornisce qualche dettaglio in più sui motivi per cui i risultati in termini di share non sono stati sbalorditivi nel corso di una recente intervista rilasciata a Fanpage.

Rispoli spiega che Sopravvissuti è stata scritta e pensata per essere trasmessa su Rai2 e la scelta di proporla sulla rete ammiraglia, rappresenta a suo dire una scelta coraggiosa da parte dei vertici Rai, che hanno voluto provare a diversificare l'offerta del palinsesto, proponendo un prodotto nuovo ad un pubblico abituato ad un tipo differente di serialità televisiva.

La speranza della sceneggiatrice è quella che questo aspetto venga considerato nel momento in cui bisognerà decidere se procedere o meno con la produzione di una seconda stagione e aggiunge che sarebbe utile valutare anche la possibilità di trasmetterla su Rai2; questo cambio di rete non sarebbe una novità per quanto riguarda la Rai, infatti già in passato alcuni titoli sono stati proposti inizialmente su un canale per poi essere spostati in corso d'opera.

Nell'intervista a Viola Rispoli scopriamo anche un'altra cosa interessante, ovvero che la serie è stata originariamente pensata per essere sviluppata su due stagioni, cosa che giustifica il perchè la stagione si sia conclusa senza fornire tutte le risposte ai telespettatori.

Cosa aspettarsi dalla seconda stagione di Sopravvissuti

Se l'ok della Rai per la produzione della seconda stagione di Sopravvissuti dovesse arrivare, i nuovi episodi potrebbero andare in onda durante il 2024.

La trama generale è già stata definita, dunque alla produzione non resterebbe altro da fare che lavorare alla stesura delle singole puntate per poter poi passare alla fase delle riprese.

A quanto pare l'arco narrativo verrà concluso nel corso di dodici episodi che porteranno tutti i naufraghi dell'Arianna a fare i conti con il proprio passato per poi poter procedere, ognuno a modo suo, con la propria vita.

Verrebbero dunque sciolti tutti i nodi rimasti in sospeso dopo la fine della prima stagione, permettendo così ai telespettatori di mettere al loro posto tutti i tasselli del puzzle.

A questo punto non resta altro da fare se non aspettare la decisione dei vertici Rai sul futuro di questa serie tv e scoprire se la seconda stagione vedrà mai la luce.