Pretty Little Liars: Original Sin è lo spin-off dell’omonima serie Pretty Little Liars andata in onda dall’8 giugno 2010 al 27 giugno 2017. Si tratta di una serie tv thriller e un po’ horror disponibile su Prime Video che si ispira al 100% alla serie madre che, a sua volta, è bastata sulla serie di romanzi scritti da Sara Shepard.

Pretty Little Liars: Original Sin è il terzo spin-off dopo Pretty Little Liars: The Perfectionists e Ravenswood. La produzione dello show è iniziata nell'agosto 2021 e si è conclusa nell'aprile 2022. Ad oggi sulla piattaforma di streaming Prime Video sono disponibili tutti 10 gli episodi e, possiamo già dirlo, è prevista la stagione 2.

La serie tv su Prime Video è ambientata per metà nel passato e metà nel presente. In particolare, vent'anni fa, una serie di tragici eventi, tra cui il suicidio di una giovane ragazza, ha smesso in ginocchio la città operaia di Millwood.

Ora, ai giorni nostri, un gruppo di ragazze si ritrova ad essere tormentata da un'aggressore sconosciuto (e mascherato): "A.".

Come mai? Le giovani sono costretta a pagare per il peccato inconfessabile che le loro madri hanno commesso due decenni fa.

Il nuovo thriller, disponibile su Prime Video Pretty Little Liars: Original Sin, dai toni accesi e dalle tinte horror, è ambientato a diversi km di distanza dalla cittadina di Rosewood, che ospitò Aria, Hanna, Emily, Spencer e Alison, ma è sempre collocato all'interno dell'Universo Pretty Little Liars, in una nuova città, con una nuova generazione di Little Liars – piccole bugiarde.

Tanti i dubbi e le domande che suscita la nuova serie tv:

Scopriamo insieme chi sono le protagoniste della serie tv thriller - horror su Prime Video:

Vogliamo tranquillizzare i lettori confermando che la sigla che gli autori hanno sceltelto per il nuovo spin-off Pretty Little Liars: Original Sin è una versione remixata di Secret di The Pierces, dunque, la stessa amatissima sigla dello storico PLL.

Got a secret, can you keep it?

Swear, this one you'll save

Better lock it in your pocket, taking this one to the grave

If I show you, then I know you won't tell what I said

'Cause two can keep a secret if one of them is dead