Stranger Things 5, c'è la data di inizio riprese: ecco cosa svela la foto del cast

Il nuovo anno si apre con una bellissima notizia: le riprese di Stranger Things 5 sono iniziate.

La serie ideata dai fratelli Duffer e distribuita da Netflix, gode di un incredibile successo. I fan hanno dovuto attendere non poco per questa quinta e ultima stagione, ma ormai sembra che manchi davvero poco per ritrovare Undici e i suoi amici per l’ultima battaglia contro le insidie del Sottosopra.

E le premesse sembrano essere più che soddisfacenti: gli ideatori parlano di un finale epico, degno dei più grandi film che abbiamo visto al cinema (lo si paragona persino al film conclusivo de Il signore degli Anelli, Il ritorno del re).

Non solo, perché oltre a essere stata svelata la data di inizio riprese, è stata resa nota anche una foto che ritrae il cast al completo. E anche da questo punto di vista non mancano sorprese: alcune linee narrative rimaste in sospeso verranno definitivamente concluse.

Quando inizieranno le riprese di Stranger Things 5

È passato più di un anno e mezzo dall’uscita della quarta stagione. I fan sono in trepidante attesa per la stagione finale della serie TV che ci ha incollati allo schermo e che, grazie ai riferimenti culturali degli anni ’80, ha attirato l’attenzione di diverse generazioni.

Ma i fan di Stranger Things sono abituati a portare pazienza. Basti pensare che la quarta stagione ha richiesto un’attesa di ben 3 anni. All’epoca, la causa fu da ricercare nella pandemia: il mondo si era fermato e, di conseguenza, è stato necessario fermare le riprese che sono state ultimate solo alla fine del 2021.

Stavolta, invece, il ritardo è stato dettato dai recenti scioperi nel mondo del cinema. Prima quello degli sceneggiatori proprio nel periodo stabilito per l’inizio delle riprese della quinta stagione (previste tra maggio e giugno 2023). Anche se le sceneggiature erano già pronte ancor prima dell’inizio dello sciopero, gli ideatori avevano comunque deciso di rimandare.

Un ulteriore rallentamento è stato dettato dallo sciopero degli attori che si è concluso solo l’8 novembre.

Dopo le vacanze di Natale, però, qualcosa si è mosso. Girava voce che le riprese sarebbero cominciate tra il 5 e l’8 gennaio. La buona notizia è che le cose sono andate come dovevano: le riprese sono ormai iniziate.

Leggi anche: Stranger things 5: quando esce la nuova attesissima stagione

Stranger Things 5: l’annuncio del ritorno sul set e la foto del cast

A dare conferma ai fan è stata la stessa Netflix che, sul suo profilo X (ex Twitter) ha postato una foto del cast al completo con la seguente descrizione:

CODICE ROSSO. La produzione di Stranger Things 5 è ufficialmente cominciata.

Non solo, perché Netflix ha anche postato una foto in bianco e in nero che ritrae il cast al completo e i fratelli Duffer, tutti sorridenti e pronti per riprendere da dove avevamo lasciato.

Ritroviamo Milly Bobby Brown (la nostra Undici) seduta sulla destra sullo stesso divanetto di Noah Schnapp (Will). Ma ci sono anche tutti gli altri attori che hanno contribuito a rendere questa serie indimenticabile, tra cui:

• Winona Ryder che nella serie veste i panni di Joyce Byers, la mamma di Will;

• David Harbour , il coraggioso Jim Hopper, capo della polizia di Hawkins;

• Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo e Caleb McLaughlin , i tre amici di Will e Undici nella serie;

• Maya Hawk, la figlia di Uma Thurman e Ethan Hawke che interpreta Robin;

• Joe Keery , Steve nella serie;

• Natalia Dyer , la bella Nancy;

• Charlie Heaton nei panni di Jonathan, il fratello di Will.

Non solo, perché nella foto compare anche un altro personaggio la cui sorte, nella quarta stagione, era rimasta appesa a un filo…

Cosa ci rivela la foto del cast sulla trama di Stranger Things 5

Per quanto riguarda la trama di Stranger Things 5, e nonostante le prime anticipazioni, se ne sa ancora poco.

Ricordiamo che, alla fine della quarta stagione, il Sottosopra sta per invadere la nostra realtà. Una conseguenza di quanto successo in alcune scene finali, in cui il temibile Vecna che ha ridotto fin quasi alla morte Max, aprendo dei portali tra il nostro mondo e il Sottosopra.

Ed è proprio su questo punto che la foto del cast diffusa sul social da Netflix ci porta speranza, ma non senza temere ulteriori sorprese: nella foto in bianco e nero è presente anche la bravissima Sadie Sink, la quale interpreta proprio Max nella serie.

La sua presenza potrebbe aprire diverse strade nella fantasia dei fan. Alla fine della quarta stagione, infatti, tutto ciò che sappiamo è che Max è finita in coma.

La presenza dell’attrice nella foto non può avere un significato univoco. Certo, c’è chi spera che un personaggio tanto importante quanto Max torni a vivere e si unisca ai suoi amici per sconfiggere le mostruosità del Sottosopra. Ma non manca chi, meno ottimista, pensa che l’attrice possa essere presente per girare scene di flashback.

La verità è che, per il momento, abbiamo ancora troppe domande e poche risposte. E, per questo, bisognerà armarsi ancora di un po’ di pazienza.