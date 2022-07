A neanche due settimane dal finale di stagione più atteso dell’anno, già non vediamo l’ora della prossima stagione di Stranger Things. Nonostante con la quarta Netflix abbia registrato connessioni tali da quasi mandare in tilt la piattaforma negli USA, la prossima sarà definitivamente l’ultima. Lo confermano i fratelli Matt e Ross Duffer, gli autori.

Lunghissima attesa tra la terza e l’ultima stagione: quasi tre anni! Ovviamente a causa della pandemia che, come in tutto il settore cinematografico, ha rallentato notevolmente la produzione. Quanto dovremmo aspettare per la quinta?

Stranger Things 5: ecco la data di uscita in Italia

Solo due anni di attesa per la quinta stagione di una delle serie di Netflix più amate. Il 2024 sarà un anno felice ma anche triste. Per i fratelli Duffer, la prossima, sarà l’ultima a chiusura della narrazione apertasi con la creazione del sottosopra da Undici che ha dato il via alla prima stagione.

Ma non disperiamoci, si vocifera sia in programma anche uno spin-off. Sempre gli autori sembrano aver spoilerato che potrebbero esserci altre storie da raccontare attorno al mondo di Stranger Things. E qui partono mille fantasticherie: si approfondiranno dei personaggi? Ci potrebbe essere un prequel o un sequel? Quale direzione narrativa vaglieranno con questi fantomatici spin-off?

Anche a voler parlare di cose certe, gli stessi fratelli Duffer sembrano, a volta, contraddirsi. Se prima sembrava che la quinta stagione si sarebbe aperta con un salto temporale e i protagonisti al collage, ultime interviste rilevano invece la completa assenza di questo salto temporale. A meno che, il tutto sarà basato su flashback che i ragazzi, ormai grandi, vivranno in forma di ricordo.

Tornando invece alla data di uscita, gli autori mirano al “prima possibile”. Ma ovviamente, questo “momento” dovrà essere deciso più avanti a seconda di come andranno le riprese e la produzione. Senza fretta ovviamente! Non vogliono assolutamente compromettere la riuscita.

In attesa, però, puoi tenerti allenato con altre serie simili a Stranger Things!

Il finale di stagione dell’ultima serie dice molto su Stranger Things 5

Probabilmente gli ultimi due episodi di Stranger Things 4 hanno sconvolto tutti e potresi non aver capito qualcosa, soprattutto la spiegazione del finale. Ci si aspettava un termine e invece è stato preannunciato un nuovo inizio!

Incredibile l’escalation che chiamava a gran voce una battaglia finale che, in realtà, non è avvenuta. Grande preparazione della gang di Hawkins che finalmente si riunisce in maniera un po’ particolare. Cosa è successo?

La linea seguita fin dall’inizio della stagione, prosegue anche negli ultimi due episodi. Chi si aspettava di veder combattere i protagonisti tutti insieme si è sbagliato. La réunion non avviene fino agli ultimi minuti della quarta stagione.

Le storie sono divise su tre piani diversi:

Hopper e Joyce: ormai Hopper è stato liberato e insieme a Joyce sta cercando di riunirsi ai ragazzi. Sanno che sono in pericolo ma non riescono in alcun modo a trovare un mezzo per raggiungerli. La loro idea è quella di tornare alla prigione Russa per uccidere i demogorgoni e indebolire Vecna, privandolo delle sue bestie, a distanza;

Undici, Mike e Will: i due ragazzi riescono a trovare Undici e a salvarla da “papa” che, nel mentre, muore ucciso dalle truppe americane. Anche loro non hanno tempo di raggiungere il gruppo di Hawkins e cercano di aiutarli a distanza attraverso i poteri mentali di Undici. Immersa in una vasca extra sensoriale, la ragazza entra nella mente di Max per aiutarla;

la gang di Hawkins: studiano un piano quasi perfetto per uccidere Vecna. Max farà da cavia che, insieme a Lucas e alla sorella attireranno il mostro rimanendo nel mondo reale. Gli altri, invece, si avventureranno nel sottosopra alla sua ricerca in carne e ossa. Dustin e Eddy faranno da cavie per i “pispistrelli”, mentre Nancy, Steve e Robin sono gli addetti ad occuparsi di Vecna.

Le cose non vanno esattamente come programmate. Infatti Max viene quasi uccisa da Vecna e, nelle ultime sene, la vediamo incosciente in un letto di ospedale. Nancy riesce a ferire Vecna ma non ad ucciderlo. Il mostro infatti scappa e chiaramente lascia la porta aperta per la quinta stagione.

Solo negli ultimi istanti, tutti i personaggi si ritrovano insieme ad Hakwins, già coscienti e pronti per la battaglia.

Cosa sappiamo sui prossimi episodi di Stranger Things 5? 4 certezze

Qui di seguito alcune notizie sicure che riguardano la quinta stagione oltre alla data di uscita che sappiamo essere nel 2024:

Il cast è pressoché certo: ci saranno tutti i protagonisti principali. Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, David Harbour, Caleb McLaughlin, Gaten Matarazzo, Noah Schnapp, Winona Ryder, Charlie Heaton, Natalia Dyer e Joe Keery;

Se l’ultima puntata della quarta stagione è durata ben due ore e mezza, un film praticamente, i fratelli Duffer hanno dichiarato che la conclusione della quinta sarà molto più lunga! Nonostante gli altri episodi parrebbero essere più corti di quelli appena usciti che duravano, in media, un’ora l’uno;

il numero di episodi sarà più o meno uguale: 8/9. Ma saranno addirittura più densi di narrativa. Sicuramente non si sa ancora il metodo di rilascio che, per la quarta stagione, è stato abbastanza singolare. Questa decisione, però, è in mano a Netflix e non agli autori;

non è una novità che la colonna sonora ha riportato in auge pezzi del passato che oggi sentiamo ovunque sui social. Running up that hill di Kate Bush ha stabilito tre record nelle classifiche e ha raggiunto il primo posto nell’App Store nel Regno Unito. Master of Puppets dei Metallica, suonata da Tye il figlio del batterista, ha fatto emozionare i Metallica stessi. Nella quinta ci si aspetta altrettanta potenza musicale.

3 spoiler sulla trama della quinta stagione

E la storia, invece? Come evolverà? Ecco alcune supposizioni molto probabili che il finale della quarta stagione preannuncia:

la battaglia: sicuramente assisteremo al vero e proprio scontro definitivo di Vecna che, sicuramente, tornerà alla carica per portare a termine il suo piano. Will sarà un punto centrale in questo caso perché, come si vede già dal finale dell’ultima puntata, già percepisce l’intensità del sottosopra;

un nuovo personaggio: in ogni stagione di Stranger Things è sempre apparso una nuova figura utile, spesso, solo a quella singola stagione. Vedi Billy nella terza e Munson nella quarta. In questo caso, si parla di un ritorno. Infatti parrebbe che alcuni personaggi uccisi da Vecna potrebbero rivedersi come Cassie o Bob Newby;