Il personaggio dello Straniero nella serie tv di Prime Il Signore degli Anelli - Gli Anelli del Potere ha da subito fatto scattare la curiosità dei telespettatori. Enigmatico e con un passato misterioso che non riesce a ricordare, lo Straniero, interpretato da Daniel Weyman, è stato creato appositamente per la serie ispirata alle opere di J.R.R. Tolkien: ma chi è veramente? Altra incognita che non è sfuggita ad fan è sull'identità di Sauron, svelata con un colpo di scena finale.

Ecco tutto quello che è emerso su questi personaggi durante la prima stagione della serie di Amazon Prime, la serie più costosa di sempre per i suoi incredibili effetti speciali.

Chi è il misterioso Straniero ne Il Signore degli Anelli - Gli Anelli del Potere?

Lo Straniero fa la sua comparsa nella Terra di Mezzo in modo spettacolare: una meteora attraversa i cieli attirando con la sua scia luminosa l'attenzione di Nori, una giovane Pelopiede, che si reca sul luogo dell'impatto per scoprire di che cosa si tratti. Al centro del cratere c'è lui, un essere umano incosciente che, quando riprende i sensi, sprigiona una notevole forza intorno a sé, dimostrando quindi di possedere poteri. Lo Straniero non è quindi un uomo comune, ma non può essere lui stesso a rispondere ai dubbi del pubblico e dei personaggi che gli sono accanto riguardo la sua identità, poiché non ha memoria di quale sia.

Durante la prima stagione de Il Signore degli Anelli - Gli Anelli del Potere le teorie sulla sua vera origine sono state molteplici: che lo Straniero sia in realtà Sauron, visto che la serie è ambientata nell'epoca in cui il Signore Oscuro si ripresenterà come Annatar, un mutaforma? Oppure si tratta invece di uno Stregone, parola che lui stesso usa inconsciamente per identificarsi? In questo caso tra i possibili personaggi i più discussi come possibile vera identità dello Straniero sono Gandalf il Grigio, Saruman il Bianco, Radagast il Bruno, oppure gli stregoni blu, Alatar e Pallando.

Le teorie elaborate dai telespettatori e dai fan delle opere di Tolkien sono molteplici, ma solo nell'ultimo episodio della prima stagione della serie abbiamo avuto degli indizi concreti sulla vera natura di questo misterioso personaggio.

Chi è Sauron ne Il Signore degli Anelli - Gli Anelli del Potere?

È proprio l'ultimo episodio, l'ottavo della serie, a risolvere finalmente molti dei dubbi che hanno attanagliato il pubblico nel corso della prima stagione de Il Signore degli Anelli - Gli Anelli del Potere. Lo Straniero, dunque, è forse Sauron, il Signore Oscuro che dovrebbe proprio ritornare in seguito alla sconfitta di Morgoth, nella Seconda Era in cui la storia è ambientata? La prima parte della puntata sembra correre in questa direzione, ma si tratterà solo di un depistaggio: lo Straniero non è davvero Sauron.

Allora chi è il Signore Oscuro? Ce lo rivela il confronto finale tra Galadriel e Halbrand: lei ha scoperto le incongruenze sul suo essere re non incoronato delle Terre del Sud e lui ha dovuto ammettere di essere proprio Sauron. I fan più attenti avevano già intuito la sua vera identità a causa di una serie di indizi "nascosti", come la sua abilità come fabbro e il suo passato fin troppo misterioso, ma è solo nell'ultima puntata, quando Halbrand ammette di essere il Signore Oscuro e di convincere Galadriel a unirsi a lui, che avremo le conferme che cercavamo, e vedremo Sauron dirigersi verso il Monte Fato.

Ecco chi è lo Straniero e le anticipazioni dell'attore sulla seconda stagione de Gli Anelli del Potere

Daniel Weyman, l'attore che presta il volto allo Straniero, non ha voluto sapere subito la vera identià del proprio personaggio, per poter interpretare al meglio e senza creare spoiler involontari il proprio ruolo. "Le emozioni forti che ho provato, partono da una tabula rasa.- ha dichiarato Weyman- Se qualcuno mi avesse detto: 'In quella prima scena nel cratere, devi interpretare, per esempio, Sauron, allora questo avrebbe contraddistinto tutto quello che ho vissuto. Abbiamo potuto vederlo capire le cose e non ho dovuto proiettare qualcosa su di lui, e questo non mi ha impedito di vivere il presente". È solo leggendo il copione dell'ultimo episodio che lo stesso interprete dello Straniero ha scoperto qualcosa di concreto sull'identità del suo personaggio: tre figure molto potenti lo stanno braccando, credendolo Sauron, e gli mostrano ciò che sarà. Qui si scopre che il suo animo è buono e quindi non può essere il Signore Oscuro, ma le tre mistiche rivelano che "È l’altro: l’Istar! Egli è…".

Chi? Per ora non lo sappiamo ancora, ma sappiamo che Gandalf è un Istar, così come Saruman, Radagast, Alatar e Pallando. C'è una frase che potrebbe confermare questa teoria e che risulta familiare ai fan di Tolkien, ovvero quando lo Straniero dice a Nori "Quando sei in dubbio, Elanor Brandipiede, segui sempre il tuo naso". Vi risulta familiare? Gandalf rivolge praticamente le stesse parole a Merry nel film Il Signore degli Anelli: La Compagnia dell’Anello mentre il gruppo sta trovando il proprio passaggio attraverso le Miniere di Moria. Una conferma che non è una conferma, però, perché la presenza di Olorin, ovvero Gandalf, in questa serie lo farebbe arrivare nella Terra di Mezzo con mezza Era di anticipo rispetto a quanto si conosceva. Cosa ci anticipa quindi, Daniel Weyman sull'identià del suo personaggio e sulla seconda stagione?