La notizia è uscita all'improvviso e ha sorpreso tutti: sono iniziate a Roma le riprese di Suburraeterna, il sequel della serie culto di Netflix, Suburra, prodotta da Cattleya (che fa parte di ITV Studios).

Dopo la prima stagione uscita nel 2017, seguita dalla seconda del 2019 e da quella conclusiva, andata in onda nel 2020, Netflix annuncia con un post che condivide uno scatto del copione, che le storie intorno alla città eterna e ai suoi protagonisti continueranno a svilupparsi in questa nuova serie tv che promette fin d'ora di conquistare gli appassionati della serie originale.

Trama e cast di Suburraeterna, il sequel di Suburra

La storia di Suburra non è finita, tra poco tempo potremo scoprire come sono proseguite le vite dei protagonisti, ma soprattutto come continuerà la guerra più importante, quella per il controllo della città eterna.

Le vicende riprenderanno dallo stesso punto in cui le avevamo lasciate, ovvero dal tragico finale di serie, a conclusione di una stagione che aveva tenuto tutti gli spettatori con il fiato sospeso.

Roma è allo sbando, dal Campidoglio al Vaticano, la città vive nel disordine e vecchi protagonisti e nuove forze si scontrano per prenderne il potere.

Chi farà parte del cast

Ritroveremo vecchi protagonisti come per esempio Amedeo Cinaglia (interpretato dal bravissimo Filippo Nigro), impegnato a raccogliere la pesantissima eredità di Samurai, ma anche Adelaide, la madre di Spadino e Angelica, la moglie (rispettivamente interpretate da Paola Sotgiu e Carlotta Antonelli), a capo della famiglia degli Anacleti e Nadia (Federica Sabatini), che le aiuta a controllare la piazza di Ostia.

Previsto anche il ritorno di uno dei principali protagonisti della serie originale, Spadino (Giacomo Ferrara), che tornerà proprio per difendere la sua famiglia e cercare nuovi alleati con i quali contrastare i nuovi personaggi che cercheranno in ogni modo di prendere il controllo totale della città.

Al momento non ci sono notizie sul ritorno anche dell'altro protagonista della serie originale, Alessandro Borghi (che ha rivestito i panni di Aureliano e che attualmente è impegnato con le riprese di Supersex, che racconterà la storia di Rocco Siffredi).

Il finale della terza stagione non lascia ben sperare i fan del noto attore romano su una sua presenza anche in questo nuovo progetto seriale, ma non si possono escludere eventuali colpi di scena imprevedibili, ma nemmeno un ritorno di Borghi sotto forma di cameo per eventuali flashback che magari potrebbero aiutare a fornire maggiori informazioni su particolari avvenimenti della storia o sul passato dei protagonisti.

Quando uscirà la serie Suburraeterna

Dando un'occhiata più nel dettaglio al post pubblicato da Netflix, scopriamo che il primo episodio della serie si intitolerà "Fuochi d'artificio" e la sceneggiatura è curata da Ezio Abbate e Fabrio Bettelli, già autori della prima stagione.

A quanto risulta le riprese di questa nuova serie sarebbero iniziate a Roma lo scorso mese e ci si aspetta il suo approdo sulla piattaforma Netflix, nel corso del 2023, non risultano ad oggi date più precise.