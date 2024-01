Supersex: quando esce la serie tv con Alessandro Borghi su Rocco Siffredi

Netflix ha rilasciato il primo teaser di una nuova serie in arrivo incentrata su un personaggio molto famoso, soprattutto all'estero, che ha fatto la storia del cinema pornografico. Stiamo parlando di Rocco Siffredi. A interpretarlo ci sarà l'attore romano Alessandro Borghi, già noto sulla piattaforma streaming per aver interpretato Aureliano in Suburra.

Questa serie accende discussioni perché si tratta di un personaggio controverso. Ma l'obiettivo della produzione è svelare un lato inedito del divo del porno, più umano ed empatico.

Supersex: di cosa parla

Sarà presentata al Festival del cinema di Berlino nella sezione Berlinale Special la serie incentrata sulla vita di Rocco Siffredi, sulla sua infanzia e adolescenza, su come Rocco Tano da Ortona, in Abruzzo, sia arrivato ad essere il divo del porno più famoso in Italia.

Alla base della creazione c'è Francesca Manieri, mentre alla regia ci sono Francesco Carrozini, Matteo Rovere e Francesca Mazzoleni. Prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment e da Matteo Rovere per Groenlandia.

La storia è liberamente ispirata alla vita del pornodivo, il quale ha collaborato per la creazione di questa serie e ha conosciuto Alessandro Borghi, l'attore che lo interpreta.

Quando esce Supersex?

La data di uscita della serie è fissata per il prossimo 6 marzo su Netflix. Gli episodi che compongono Supersex sono sette e verranno rilasciati dopo la presentazione al Festival del cinema di Berlino.

Il cast è composto non solo da Alessandro Borghi nei panni del protagonista da adulto, ma anche da Saul Nanni, che interpreta il giovane Rocco Tano, Jasmine Trinca, che è attualmente in tv con la fiction La storia e che interpreta in Supersex Lucia, che incarna molte donne che ha incontrato il divo, con le quali ha avuto una relazione, Adriano Giannini, nei panni del fratello Tommaso, Enrico Borello è Gabriele, Gaia Messerklinger interpreta Moana Pozzi, Vincenzo Nemolato veste i panni di Riccardo Schicchi, Linda Caridi interpreta Tina e Jade Pedri è Sylvie.

Alessandro Borghi: l'attore che veste i panni di Rocco Siffredi

L'attore romano non ha certo bisogno di presentazioni. Alle spalle ha una lunga carriera di pellicole e serie tv di successo a cui ha partecipato. Si ricordi, Fortunata, di Pietro Castellitto, Napoli Velata, per la regia di Ferzan Ozpetek, Non essere cattivo di Claudio Caligari, Sulla mia pelle, di Alessio Cremonini, che gli vale la vittoria del premio David di Donatello come miglior attore protagonista, Il primo re, di Matteo Rovere, Supereroi, di Paolo Genovesi, Le otto montagne, per la regia di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch.

Per quanto riguarda le serie tv, ha preso parte a Suburra e a I diavoli, serie che parla di alta finanza che prende ispirazione dall'omonimo libro di Guido Maria Brera, con Patrick Dempsey e un cast internazionale. Ha partecipato anche ad alcuni videoclip come Basta così e Tutto qui accade dei Negramaro, Questa nostra stupida canzone d'amore dei The Giornalisti, Lunedì di Salmo e Supereroi di Ultimo.