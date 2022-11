Quentin Tarantino è un regista, sceneggiatore e produttore cinematografico che non ha di certo bisogno di presentazioni. La sua carriera è costellata da film diventati veri e propri cult r imasti impressi nell'immaginario collettivo come Pulp Fiction, Bastardi senza gloria, C’era una volta a Hollywood, Le iene, Kill Bill, Django Unchained, solo per citarne alcuni.

E proprio lui, uno dei migliori geni del cinema, ha stilato una sua personale classifica di serie tv migliori di tutti i tempi in cui ci sono alcuni prodotti che hanno segnato la sua carriera e hanno avuto un enorme influenza. Vediamo nel dettaglio quali sono questi show.

Le migliori serie tv secondo Quentin Tarantino

Stilando una classifica di dieci serie tv, il regista parte da uno dei suoi generi preferiti, il western citando la serie Gunsmoke andata in onda dal 1955 fino al 1975, in cui il protagonista Marshall Matt Dillon si impegna a mantenere l’ordine a Dodge City.

Restando sempre in questo genere, menziona Bonanza andata in onda dal 1959 fino al 1973 che parla di drammi familiari negli anni antecedenti alla guerra civile negli Stati Uniti. Entrambe le serie sono state fonte di ispirazione per The hateful Eight, pellicola del regista del 2015 e magistralmente interpretata da attori del calibro di Samuel L. Jackson, Kurt Russell e Jennifer Jason Leigh.

In C’era una volta a Hollywood viene più volte citata la serie Lancer, mentre in Kill Bill viene omaggiata Kung Fu, serie tv in cui David Corradine veste i panni di un monaco shaolin intento a ritrovare suo fratello. E proprio Corradine è presente nel film di Tarantino nelle vesti di Bill.

Dove vai Bronson?, serie on the road andata in onda alla fine degli anni 60, e Speed Racer, serie animata, sono due prodotti apprezzati dal pluripremiato regista.

Tra le proposte recenti in tv figurano How I met your mother, serie tv comedy che ha spopolato anche in Italia, The Newsroom, dramma incentrato nel mondo del giornalismo.

Menzione anche per Billions, serie focalizzata sulla guerra tra miliardari e La regina degli scacchi, che ha per protagonista la splendida Ana Taylor-Joy nei panni della protagonista dal talento indiscusso nel gioco degli scacchi che al contempo affronta i problemi della sua salute mentale.

Tarantino anche nella scelta delle serie tv migliori di sempre dimostra di essere un artista poliedrico in grado di apprezzare prodotti appartenenti a generi diversi dalla qualità indiscutibile.