Tempesta d'amore, l'amata soap opera tedesca cambia orario: ecco quando va in onda

Tempesta d'amore, in onda storicamente su Rete 4 nel pre-serata, cambia orario. I telespettatori devono abituarsi ai cambiamenti della programmazione del canale Mediaset. Ecco tutte le novità.

Su Rete 4 c'è aria di cambiamento. I bassi ascolti degli ultimi mesi sul canale Mediaset hanno provocato un cambio strategico nel tentativo di aumentare i telespettatori mattutini e soprattutto serali. Tra le novità il cambio di orario di Tempesta d'amore, soap opera tedesca, e l'arrivo di un'altra serie tv turca: Terra Amara.

Arriva anche il nuovo programma condotto da Federica Panicucci e Roberto Poletti: Mattino 4, dalle ore 10.55 alle 12.00. Il programma si concentra su temi sociali e di attualità. La programmazione prosegue con il consueto TG4 delle 12.00. Quali sono i nuovi orari delle fiction su Rete 4? Ecco tutto ciò che c'è da sapere.

In questo articolo riportiamo le domande e risposte più chieste dalla nostra comunità.

Sommario:

1. Tempesta d'amore cambia orario: ecco quando e dove vederla 2. Quando fanno Tempesta d'amore su Rete 4? 3. Da quando va in onda Tempesta d'amore? 4. Quante stagioni ha Tempesta d'amore? 5. Dove è ambientata la soap opera Tempesta d'amore?

Tempesta d'amore cambia orario: ecco quando e dove vederla

Tempesta d'amore in onda ormai da anni su Rete 4 alle ore 19.40 lascia lo spazio a un'altra serie, Terra Amara. La programmazione serale vede protagonista l'ormai celebre telenovela turca, mentre la soap tedesca viene spostata al mattino, dalle 10.00 alle 10.55 a partire da lunedì 11 marzo 2024.

Sabato e domenica, invece, Tempesta d'amore va in onda dalle ore 9.55 fino alle 11.50, con doppio episodio.

Il motivo della nuova programmazione

I vertici di Mediaset hanno preso questa decisione in risposta a un marcato calo degli ascolti che ha interessato la soap tedesca negli ultimi mesi. Gli ascolti hanno difficilmente superato la soglia del mezzo milione di telespettatori. Questi numeri molto bassi hanno fatto sì che Rete 4 venisse superata nella fascia del preserale anche dai programmi trasmessi su Nove e Tv8. Mediaset ha perciò deciso di apportare modifiche alla sua programmazione serale e, di conseguenza, anche a quella mattutina.

Questo cambiamento significativo richiede agli spettatori della fiction tedesca di adattarsi, ma questa variazione potrebbe avere conseguenze rilevanti sugli ascolti di Tempesta d'amore.

Quando fanno Tempesta d'amore su Rete 4?

Tempesta d'amore va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 su Rete 4 fino al 10 marzo 2024.

Da lunedì 11 marzo 2024 va in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 10.55, mentre sabato e domenica va in onda dalle ore 09.55 alle ore 11.50 circa.

Da quando va in onda Tempesta d'amore?

La famosa soap tedesca ha esordito in Italia il 5 giugno 2006 su Canale 5 e dal 2 luglio 2007 è trasmessa su Rete 4.

Quante stagioni ha Tempesta d'amore?

Tempesta d'amore è costituita da 20 stagioni. La prima stagione è andata in onda nel 2005, mentre la ventesima stagione è attualmente in corso. La serie ha un totale di 1.770 puntate tutte disponibili su Prime Video.

Dove è ambientata la soap opera Tempesta d'amore?

La telenovela è ambientata nel paese di Vagen, in Germania, nell'Alta Baviera. Il paesello ha guadagnato popolarità proprio grazie alla fiction Tempesta d'amore, trasmessa sul primo canale televisivo tedesco.

Il lussuoso Hotel Fürstenhof, fulcro di Tempesta d'amore e delle intricate storie dei suoi protagonisti, non è in realtà un albergo, bensì un castello risalente al 1700 situato ai margini del paese, circondato da un vasto parco. Questa sontuosa residenza appartiene ai baroni Aretin e non è accessibile al pubblico.

Tra le attrazioni di Vagen vale la pena visitare la chiesa parrocchiale di Mariä Himmelfahrt, risalente al XII secolo e arricchita di elementi barocchi.

Il paese è di per sé molto caratteristico con case di legno, affreschi e balconi adornati da gerani.