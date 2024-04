Terra Amara cambia ancora programmazione: ecco quando va in onda

Ancora un cambio di programmazione per Terra Amara: i fan della soap opera turca sono esasperati. Vediamo quando va in onda e perché.

I fan di Terra Amara, specialmente quelli più anziani, sono entrati in confusione e stanno quasi perdendo la voglia di scoprire il finale della soap opera turca. Il motivo? L'ennesimo cambio di programmazione. Vediamo quando vanno in onda le nuove puntate.

Terra Amara cambia programmazione: ecco quando va in onda

Ancora un cambio di programmazione per Terra Amara: la soap opera turca non va in onda né giovedì 4 e né venerdì 5 aprile 2024 in prima serata per lasciare spazio alle ultime due puntate della mini fiction Se potessi dirti addio. Questa ennesima modifica del palinsesto da parte di Mediaset ha fatto infuriare i fan degli abitanti di Çukurova.

I vertici di Canale 5 hanno deciso di sacrificare ancora una volta Terra Amara per mandare in onda la mini serie con Anna Safronick e Gabriel Garko, diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Perché questa scelta proprio ad un passo dal finale di stagione della soap opera turca? Al momento non è dato saperlo, ma il malcontento del grande pubblico sta toccando picchi mai raggiunti prima.

Salvo cambiamenti dell'ultimo minuto - a questo punto ci si può aspettare qualsiasi cosa - Terra Amara tornerà su Canale 5 con un appuntamento pomeridiano domenica 7 aprile, dalle ore 14:30 alle 16:30. Per la prima serata, invece, dovremmo aspettare fino a venerdì 12 aprile.

Terra Amara: quante puntate mancano al finale di stagione?

I fan di Terra Amara sperano che questo sia l'ultimo cambio di programmazione, ma sappiamo già che non sarà così. Dopo la puntata di venerdì 12 aprile, infatti, la soap opera turca dovrebbe tornare ad occupare il vecchio posto del palinsesto, ossia quello della prima serata del giovedì.

Se non dovessero esserci ulteriori modifiche, i telespettatori potranno finalmente scoprire cosa ne sarà degli abitanti di Çukurova. Stando alle anticipazioni, nella puntate di domenica 7 e venerdì 12 aprile Sermin racconta alla stampa che Colak ha ucciso Betul e ha occultato il suo cadavere. Le sue accuse, basate su semplici supposizioni, fanno infuriare Colak. Nel frattempo, Fikret ha superato l’intervento chirurgico ed è fuori pericolo, così come Abdulkadir che, una volta fuori dall’ospedale, si riappacifica con suo fratello e gli chiede di fargli da spia.

Così Vahap torna a lavorare da Colak fingendosi un alleato, mentre Sermin, minacciata da lui scappa da Zuleyha. Quest’ultima scopre che Colak tiene prigioniera Betul all’interno della sua villa e decide di intervenire. Riesce a portare via Betul, ma ci tiene a far sapere a madre e figlia che non intende dimenticare il passato.

Quante puntate mancano al finale di stagione di Terra Amara? Mediaset volendo, la soap opera turca dovrebbe terminare entro i primi giorni di maggio, il 9 o al massimo il 16.