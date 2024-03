Terra Amara, la notizia sorprende i fan: ecco quando finisce l'amatissima serie TV turca

Terra Amara è una serie TV turca approdata in Italia a luglio del 2022, quando Canale 5 l'ha inserita nella programmazione pomeridiana. La soap nella versione turca si compone di 141 episodi della durata di 150 minuti ciascuno ed è suddivisa in quattro stagioni. In Italia però è stata trasmessa in un format diverso. Le puntate infatti sono in totale 550, perché hanno una durata compresa tra i 25 e i 45 minuti.

Si tratta di una soap che ha conquistato il cuore dei telespettatori, soprattutto di coloro che sono particolarmente appassionati di serial televisivi prodotti in Turchia. Proprio per l'enorme successo riscosso, da alcune settimane va in onda anche giovedì in prima serata.

La stagione finale è approdata su Canale 5 a partire dal 21 dicembre e dunque si sta avvicinando alla sua conclusione. Scopriamo quando finisce Terra Amara e cosa ci sarà dopo.

In questo articolo riportiamo le domande e risposte più chieste dalla nostra comunità.

Sommario:

1. Quando finisce Terra Amara? 2. Che fine fa Zuleyha in Terra Amara? Spoiler alert 3. Come finisce Terra Amara 4? Spoiler alert 4. Cosa ci sarà dopo Terra Amara?

Quando finisce Terra Amara?

Non è ancora stata rivelata la data ufficiale in cui verrà trasmesso l'ultimo episodio della serie turca. Tuttavia, sappiamo che il giorno della sua conclusione non è lontano.

Infatti, Mediaset in precedenza aveva annunciato che il finale sarebbe stato trasmesso presumibilmente tra aprile e maggio. Ma dopo la decisione di aumentare gli appuntamenti con la serie aggiungendo le puntate serali, parrebbe che la soap finirà in anticipo.

A questo punto la messa in onda degli episodi conclusivi di Terra Amara dovrebbe essere nella settimana tra il 9 e il 14 marzo 2024.

Che fine fa Zuleyha in Terra Amara? Spoiler alert

Le anticipazioni sul finale di Terra Amara rivelano che Zuleyha dovrà affrontare nuovamente una situazione tragica. Infatti, già nelle stagioni precedenti aveva dovuto fare i conti con la morte di alcune delle persone più importanti della sua vita.

Il primo è stato Yilmaz, che perse la sua vita a causa di un grave incidente stradale. Il sogno della giovane Zuleyha di poter costruire una vita insieme a lui è andato così a infrangersi. Successivamente, è stata la volta di Demir, il padre di sua figlia Leyla, morto dopo essere stato rapito da un gruppo di banditi.

Nelle ultime puntate della quarta stagione si assiste all'uccisione di Hakan, per mano di Abdulkadir e Betul, che progetteranno un piano molto dettagliato per non destare sospetti. Ma Zuleyha farà di tutto per trovare i responsabili dell'omicidio e vendicare la morte del suo amato.

Come finisce Terra Amara 4? Spoiler alert

Zuleyha resta vedova ancora una volta dopo essersi sposata solo da alcune settimane. Di conseguenza, decide di rinunciare per sempre all'amore e di dedicare tutta la sua vita ai suoi figli Leyla e Adnan.

Sceglie anche di concentrare le forze nella sua carriera e di continuare a gestire la residenza Yaman.

Cosa ci sarà dopo Terra Amara?

La tristezza dei telespettatori che dovranno salutare l'amatissima serie sarà momentanea, perché Canale 5 ha già annunciato la messa in onda di una nuova soap turca.

Si tratta di Endless Love, la serie TV turca più vista al mondo. Trasmessa dal 2015 al 2017 in Turchia, ha riscontrato un enorme successo al punto da essere esportata in 110 Paesi e doppiata in oltre 50 lingue.

La trama di Endless Love è decisamente avvincente e destinata ad appassionare molto il pubblico.