The Bear 3, anticipazioni, cast e uscita: buone notizie per la terza stagione in arrivo

Carmy, Marcus, Tina e il resto della brigata stanno per tornare. Ecco tutto ciò che sappiamo sulla terza stagione di The Bear e le previsioni di Jeremy Allen White.

The Bear 3 è in arrivo, su questo non sembrano esserci dubbi.

Per quanto gli scioperi nel mondo del cinema, tra sceneggiatori e attori, abbiano frenato le riprese di diverse serie TV molto attese nel 2024, per quel che riguarda la serie ideata da Christopher Storer possiamo armarci di sano ottimismo.

Sembra che già nel 2024 potremmo ritrovare il folle e geniale chef Carmen “Carmy” Berzatto e il suo ristorante di famiglia The Original Beef of Chicagoland.

È proprio l’attore protagonista – l’amatissimo Jeremy Allen White che in molti di noi hanno conosciuto con Shameless – a rivelare qualche previsione per il futuro del suo personaggio.

Cosa c’è da aspettarsi dalla terza stagione di The Bear? Vediamo tutte le anticipazioni su cast, data di uscita e le ultime dichiarazioni dell’attore che interpreta Carmy.

Quando esce la terza stagione di The Bear

Il recente sciopero di SAG-AFTRA ha rallentato i tempi, come d’altronde è successo anche per altre serie molto attese come Stranger Things 5.

Ora, però, le acque si sono calmate e il successo di The Bear è stato più che evidente, con un’impennata anche grazie alla seconda stagione. Era chiaro, quindi, che una terza stagione sarebbe stata confermata senza grandi problemi.

L’ultima conferma è arrivata a inizio novembre, quando Hulu aveva annunciato finalmente l’arrivo di The Bear 3, chiarendo che, con molte probabilità, avremmo avuto il piacere di vederla già nel 2024.

Possibilità fatta anche più concreta dall’annuncio dell’inizio delle riprese: si parla di un ritorno al lavoro tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo 2024.

È possibile, quindi, che The Bear 3 torni a farci sorridere, soffrire e lavorare duro già in estate. Considerando le date di uscita delle precedenti stagioni, infatti, possiamo dire che ci sono buone probabilità che la serie debutti tra giugno e luglio 2024.

The Bear 3, le anticipazioni sul cast: tra vecchi volti e possibili ritorni

Con la terza stagione, sono pronti a tornare i personaggi che hanno contribuito ad accrescere l’affetto del pubblico nei confronti di questa serie. Oltre che sul mondo culinario, infatti, The Bear propone una prospettiva unica e intrigante della psicologia di ciascun personaggio.

Senza ombra di dubbio, potremo riconnetterci a Carmy, il protagonista interpretato da Jeremy White. Ma è più che probabile che ritroveremo anche altri personaggi cruciali come Sydney, interpretata da Ayo Edebiri, Marcus a cui presta il volto Lionel Boyce e Tina, interpretata da Liza Colón-Zayas.

C’è una comprensibile incertezza per quanto riguarda altri personaggi, per esempio Richie, oppure la madre di Carmy, spuntata fuori alla seconda stagione, interpretata dalla splendida Jamie Lee Curtis.

Ancora, è difficile immaginare con chiarezza il destino di Claire, interpretata da Molly Gordon, considerando com’è la storia tra lei e Carmy sia rimasta sospesa nella seconda stagione.

Le anticipazioni e previsioni di Jeremy Allen White su The Bear 3

Cosa succederà nella terza stagione di The Bear non è facile intuirlo. Ci ha provato lo stesso protagonista della storia, Jeremy Allen White che è ormai pronto per rimettersi nei panni di Carmy.

Una prima conferma, l’attore l’ha data in merito all’inizio delle riprese, affermando:

Credo che cominceremo intorno a febbraio o marzo e io mi incontrerò con alcuni chef nel mese di gennaio, per ricominciare la preparazione della cucina.

L’attore si è spinto anche a parlare della trama, o meglio, di quali siano le sue speranze per il suo personaggio nella terza stagione. In particolare, ha detto che vorrebbe che:

spero che Carmy possa evolversi, spero che possa 'uscire dal frigorifero'.

Ricordiamo, infatti, che alla fine della seconda stagione non ci sono state buone notizie per gli amanti del romantico. La relazione tra Carmy e Claire, che ha fatto la sua prima apparizione nella seconda stagione, è letteralmente andata in fumi proprio “per colpa” di Carmy.

I fan della serie si chiedono già se il loro amore possa avere una seconda opportunità. Domanda alla quale non sa rispondere nemmeno White, ma in cui ci spera. L’attore, infatti, auspica di trovare nella sceneggiatura delle scuse a Claire da parte di Carmy.

Dove vedere The Bear 3 in Italia

In conclusione, possiamo dire che ancora poche sono le informazioni certe riguardo alla nuova stagione di The Bear.

Quel che è certo è che l’attesa sta drasticamente diminuendo e che, con buone probabilità, potremmo conoscere le sorti dei nostri personaggi con l’inizio dell’estate – benché sia importante non sottovalutare possibili ritardi.

The Bear è distribuita, negli Stati Uniti, sul portale FX all'interno della piattaforma streaming Hulu. In Italia, invece, la serie è disponibile su Disney+.

Sulla piattaforma, infatti, sono già presenti le prime due stagioni. È il momento, allora, di fare un rewatch in attesa di potersi gustare i nuovi episodi.