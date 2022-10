Dal 5 ottobre è finalmente disponibile anche in Italia la serie tv più acclamata del 2022, diventata così virale negli Stati Uniti da aver travolto Twitter con una serie di cinguettii caratterizzati da quel "Sì,Chef!" che i fan più accaniti hanno trasformato in un diffuso meme. The Bear ha conquistato critica e pubblico grazie a una trama d'effetto, a una regia frenetica come il mondo della cucina che fa da ambientazione alla serie, e agli interpreti in grado di dare umanità e spessore ai personaggi. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulle puntate disponibili su Disney+ e sull'enigmatico finale di stagione.

The Bear, di cosa parla la serie tv disponibile su Dinsey+

La serie di Hulu e sbarcata su Disney+ nella sezione "Star Original" segue le vicende di Carmen 'Carmy' Berzatto, chef interpretato da Jeremy Allen White, già visto in Shameless, che deve fare ritorno a Chicago per gestire la paninoteca italiana di famiglia, "The Original Beef of Chicagoland". Il passaggio dal mondo della ristorazione più raffinata a quello della cucina fatiscente lasciatogli in eredità dal fratello, insieme a un mucchio di debiti, costringerà Carmy ad affrontare la dura realtà della gestione di una piccola impresa composta da uno staff riluttante, il tutto mentre deve superare il lutto per il suicidio del fratello.

L'obiettivo di Carmy è quello di trasformare "The Original Beef of Chicagoland" in un ristorante più simile a quelli di stampo francese a cui è abituato a lavorare, cosa che fa anche nei piccoli gesti come chiamare tutti i membri della sua nuova brigata chef (da qui la popolarità della frase legate alla serie "Sì, Chef!"), anche se troverà ad accoglierlo una certa ostilità, soprattutto da parte del "cugino" Richard 'Richie' Jerimovich, manager della tavola calda.

Perché la serie si chiama The Bear e le ragioni del suo successo

Autenticità, ecco la caratteristica principale che ha conquistato chi ha visto The Bear. Ambientato nella cucina di un ristorante di Chicago, la serie ne assume non solo i ritmi concitati, ma dà vita anche alle dinamiche relazionali al suo interno con una verosimiglianza eccezionale.

Se chi ha avuto modo di vedere il dietro le quinte di un qualsiasi ristorante ha potuto notare come le serie The Bear sia riuscita a mantenere una certa veridicità nella rappresentazione della vita quotidiana di una piccola brigata, ad affascinare lo spettatore e tenerlo incollato allo schermo è proprio la narrazione schietta e fulminea (gli otto episodi non superano mai la mezz'ora di messa in onda) e una storia in cui è facile immergersi grazie alla qualità dell'interpretazione dei protagonisti.

La serie di Disney+ ci teletrasporta tra personaggi che vanno avanti con la propria vita senza mai fermarsi a darci spiegazioni di quello che sta accadendo: proprio come all'interno di una cucina, siamo costretti a metterci in un angolo per non iNtralciare, a stare attenti a ogni minuscolo particolare per capire quello che sta succedendo intorno a noi senza disturbare il flusso delle relazioni e delle vicende che stiamo osservando.

Ecco spiegato il finale di stagione di The Bear e quando vedremo la seconda stagione

C'è una cosa che non è chiara nel finale di The Bear e che sta facendo impazzire i fan in tutto il mondo: se Michael ha nascosto i soldi all'interno di barattoli, come è possibile che questi siano sigillati perfettamente come nuovi e come mai la salsa di pomodoro, se precedentemente ha avuto contatti con l'aria, non è ammuffita e andata a male? Una scatola di latta aperta con l'apriscatole è impossibile da richiudere alla perfezione, ed è proprio su questo che ha indagato Dayna Evans di The Eater, concludendo che l'unica possibilità è che Michael abbia avuto accesso a una macchina per sigillare i barattoli con cui sarebbe stato in grado di ricrearli perfettamente come nuovi.

Ecco dove sono quindi finiti i 300.000 dollari dati a Michael dallo zio Cicero, e che lui ha voluto mettere da parte per il fratello per creare il locale dei suoi sogni. Sul fondo dei barattoli di salsa di pomodoro, infatti, è incisa la sigla "KBL", ovvero il nome della misteriosa società di cui nessuno sapeva niente, ma che era presente nei libri contabili di Mike, e verso la quale sembrava che l'uomo stesse sperperando una notevole quantità di denaro. Un altro punto focale nel finale di stagione è la decisione di Carmen di chiudere il ristorante dopo aver letto la lettera di Michael che conteneva la ricetta che ha permesso di trovare i soldi all'interno dei barattoli di salsa di pomodoro ed essere quindi riuscito a togliersi di dosso la mafia di Chicago. Il finale di stagione vede anche il ritorno di Sydney, così come la possibilità per Carmen di iniziare una nuova avventura aprendo un ristorante tutto suo il cui nome potrebbe essere, appunto, The Bear.

I creatori della serie hanno annunciato, con grande gioia dei fan, che la serie tornerà sul piccolo schermo con una seconda stagione che partirà proprio da questi punti narrativi, e che potremo vedere probabilmente nel 2023.