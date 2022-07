The Cleaning Lady è una serie tv di Miranda Kwok (già regista di The 100) che si è ispirata alla serie tv argentina La Chica que limpia. Il nome può trarre in inganno, ma questo prodotto rientra nel genere crime. Scopriamo insieme di cosa parla la trama della serie, dove vederla e qualche curiosità sulla storia vera.

The Cleaning Lady, tutto sulla trama

La trama di The Cleaning Lady racconta di una madre pronta a tutto, anche ad infrangere la legge, per amore del proprio figlio. Perché davanti al rischio di perdere la persona che più si ama al mondo anche l'etica spesso vacilla, figuriamoci se non lo possono fare le regole imposte dalla società.

La storia appunto è quella di Thony De La Rosa, una dottoressa di origini cambogiane e madre di un figlio con una rara sindrome che lo priva delle difese immunitarie. Per lui decide di lasciare le Filippine e con queste il marito e volare negli Stati Uniti alla ricerca di una cura.

Viene trovato un unico donatore di midollo osseo compatibile con quello del figlio, ma questi decide di tirarsi indietro proprio a ridosso della scadenza del visto di Thony. La donna così si ritrova clandestina nell'abbagliante città di Las Vegas, costretta a nascondersi mentre cerca tenacemente un modo per curare il proprio figlio.

Dopo aver assistito ad un omicidio viene ingaggiata da Arman Morales, un gangster che vuole servirsi dell'esperienza in campo medico della donna e vuole usarla come "donna delle pulizie" (da qui il titolo della serie appunto) per cancellare le prove dei suoi crimini. Ma l'agente dell'FBI Garrett Miller si è già messo sulle sue tracce.

Volete sapere come finisce dopo questa prima piccola recensione? Non vi resterà che attendere ancora un po' per scoprirlo!

Il cast completo

Protagonista di The Cleaning Lady, come abbiamo detto, è Thony De La Rosa interpretata da Elodie Yung (già vista recitare in Daredevil). Con lei ci sono Adan Canto e Oliver Hudson, che prestano i propri volti rispettivamente al gangaster Arman Morales e all'agente dell'FBI Garrett Miller.

Completano il parterre di attori anche Martha Millan, Sean Lew e Faith Bryant. Sebastien e Valentino LaSalle interpretano invece Luca De La Rosa, il figlio di Thony, in due diversi momenti.

Dove vedere The Cleaning Lady e alcune curiosità sulla serie

La prima stagione della serie, composta in tutto da 10 episodi, andrà in onda per un totale di cinque settimane su Italia Uno a partire dal 4 luglio 2022. Saranno quindi con tutte probabilità, due episodi a settimana.

Non preoccupatevi se non siete abbonati a Netflix o Prime Video e così via, in alternativa, se siete tra quelli che preferiscono vedere le serie in streaming, potrete trovare le puntate sulla piattaforma di Mediaset Infinity, dove rimarranno disponibili per 14 giorni dalla messa in onda.

Stando ad alcune indiscrezioni sembrerebbe proprio che la serie, le cui riprese si sono svolte in New Mexico, è già stata rinnovata per una seconda stagione che verrà trasmessa in tutte le televisioni degli Stati Uniti da settembre 2022.

Esistono tantissime serie tv che raccontano o si ispirano a fatti realmente accaduti. Per quanto riguarda The Cleaning Lady però, nonostante gli elementi coinvolti come la criminalità organizzata e le malattie rare siano purtroppo reali, non ci sono alcune prove che si tratti di una storia vera.