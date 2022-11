Durante le riprese dell'acclamata serie The Crown, un furto di gioielli stava per diventare un caso di omicidio. Ecco tutti dettagli della curiosa vicenda.

C'è moltissima attesa per la messa in onda dei nuovi episodi della quinta stagione di The Crown e, nelle ultime ore, sono moltissime le news legate a tutto ciò che ruota attorno ad uno dei titoli Netflix più appassionanti di sempre.

Una di queste è davvvero molto curiosa e riguarda il caso di furto che ha rischiato di diventare un indagine per omicidio, sul set dell’acclamata serie Netflix dedicata ai reali inglesi.

Ecco di cosa si tratta.

Il furto di gioielli sul set di The Crown, cosa è successo

In arrivo oggi 9 novembre sulla piattaforma Netflix la quinta stagione della serie The Crown, che ha appassionato gli spettatori di tutto il mondo, affascinati da segreti e retroscena della vita della regina Elisabetta II e della famiglia reale. Ad incuriosire il pubblico però è stato anche il singolare caso del furto di oggetti di scena, quasi sfociato in indagine per omicidio.

Lo scorso 16 febbraio nel South Yorkshire, dove la troupe e il cast di The Crown erano impegnati nelle riprese della serie, si è verificato un furto proprio ai danni della produzione. Sono stati rubati oltre 350 oggetti di scena, preziosi gioielli, argenteria, suppellettili e repliche definite dalla decoratrice di scena Alison Harvey come alcune delle repliche più belle realizzate.

Il valore della refurtiva si aggira intorno a 150.000 sterline, equivalenti ad oltre 170.000 euro. La produzione non si è lasciata eccessivamente ostacolare dall’incidente, continuando il proprio programma per arrivare all’uscita degli episodi senza ulteriori ritardi, già provocati dalla pandemia, nonostante il caso di furto abbia rischiato di sfociare in un’indagine per omicidio.

Sul set di Crown, sfiorata l’indagine per omicidio

Il caso sul set di The Crown non è sembrato un semplice furto, almeno non inizialmente, quando gli agenti di polizia accorsi sul luogo si sono trovati di fronte non solo i veicoli della produzione svaligiati, ma anche un corpo riverso nelle acque del fiume. Caduto nell’acqua forse proprio durante la fuga dei criminali, il cadavere non era in realtà altro che un manichino.

È stato sufficiente questo fantoccio a rendere comico l’intervento della polizia che, accantonata la pista di omicidio, non ha comunque risolto il caso di furto. Gli oggetti di scena non sono mai stati ritrovati, così come ignoti sono rimasti i responsabili della rapina.