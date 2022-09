Dopo la morte della regina Elisabetta, The crown si appresta ad una nuova stagione con un cast rinnovato. Ecco chi troveremo e la data d'uscita in Italia.

The Crown è una serie tv originale di Netflix che racconta la storia della Regina Elisabetta II dall’adolescenza ai giorni nostri e della sua famiglia. Ciascuna stagione si è concentrata su un particolare periodo vissuto dalla Regina. Nelle prime due stagioni era interpretata da Claire Foy, successivamente da Olivia Colman fino alla quarta stagione, mentre per la nuova stagione troveremo Imelda Staunton.

Netflix ha già annunciato che la sesta sarà l’ultima stagione della serie tv. Le riprese sono in corso in Inghilterra, nonostante siano state sospese quando la Sovrana è deceduta lo scorso 8 Settembre 2022. Ma vediamo ora nel dettaglio cosa aspettarci dall’uscita della quinta stagione.

The Crown 5, quando esce in Italia e dove vederla

La quinta stagione della serie tv incentrata sulle vicende della famiglia reale inglese arriva il prossimo 9 Novembre 2022 e sarà disponibile in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio di streaming. The Crown 5 è stato annunciato durante l’evento virtuale di Netflix TUDUM in cui il colosso mondiale ha annunciato l’uscita di tutti i suoi prodotti originali.

Inutile dire che l’annuncio dato a pochi giorni dalla morte della Regina ha mandato i fan in visibilio. La serie tv è un prodotto seguitissimo che ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra i quali due Golden Globe come migliore serie tv drammatica nel 2017 e nel 2021, oltre agli innumerevoli premi dati agli attori protagonisti.

Trama e cast di The Crown 5

Sono passati due anni dalla quarta stagione e avevamo lasciato le vicende dei reali inglesi nel 1990. La quinta stagione del dramma storico è incentrata negli anni Novanta e ha al centro la rottura del matrimonio di Carlo e Diana, ma non solo. Si parlerà del matrimonio della figlia della Regina, Anna, con Timothy Laurence, ufficiale della Royal Navy e del divorzio tra il Principe Andrea e Sarah Ferguson. La Regina Elisabetta II si confronterà con il Primo Ministro John Mayor. In questa stagione si vedrà anche il tremendo incidente in cui Lady Diana perse la vita a Parigi.

Il cast di The Crown 5 si compone di nuovi attori. Come detto in precedenza, la Regina Elisabetta II sarà interpretata da Imelda Staunton, il Principe Filippo da Jonathan Pryce, il Primo Ministro John Mayor da Jhonny Lee Miller. Dominic West interpreterà il Principe Carlo, mentre Elizabeth Debicki sarà l’amatissima Lady Diana.