Le riprese di The Ferragnez 2 sono in corso d'opera e possiamo già fare delle prime ipotesi sugli argomenti che tratterà la seconda stagione della serie sulla coppia più social d'Italia. Ecco quando esce e dove vederla in streaming.

Che ci sarebbe stata una seconda stagione della serie che racconta la quotidianità di Fedez e Chiara Ferragni si vociferava già da tempo, ma adesso è ufficiale: The Ferragnez 2 si farà, ad annunciarlo è stata proprio la coppia italiana più famosa di Instagram e per farlo ha utilizzato proprio questo social, che ormai da tempo ci regala una finestra sulla loro vita. Ecco quando esce, dove vederlo in streaming e di cosa parlerà.

The Ferragnez 2, quando esce la seconda stagione della serie sulla famiglia più social d'Italia

Chiara Ferragni e Fedez hanno annunciato la seconda stagione della docu-serie che li vede protagonisti attraverso un simpatico siparietto in cui si vede l'imprenditrice digitale parlare in italiano e dare la notizia con l'entusiasmo che la contraddistingue, mentre il rapper la traduce simultaneamente in inglese.

Le riprese a quanto pare sarebbero ancora in corso d'opera e il prodotto finito sarà disponibile nel 2023, ma non si sa ancora la data precisa che verrà sicuramente comunicata a ridosso dell'uscita. Ci sarà da attendere ancora un po' quindi.

Dove vedere la serie in streaming

Quello che sappiamo per certo è dove vedere The Ferragnez 2. Così come è stato per la prima stagione infatti sarà disponibile in streaming su Prime Video, la stessa piattaforma di proprietà di Amazon su cui si possono trovare diversi prodotti audiovisivi con loro protagonisti, da soli e in coppia.

Come Chiara Ferragni - Un posted, il docu-film del 2019 sulla vita e tutte le tappe che hanno portato al successo l'influencer, che a pochi giorni del suo debutto aveva già incassato più di un milione di euro guadagnandosi anche un invito alla cerimonia degli Oscar. Effetto Ferragni, si chiama, giusto?

Sempre su Prime Video si possono trovare i reality-game show Celebrity Hunted la cui prima è stata vinta da due coppie, tra cui anche quella formata da Fedez e Luis Sal e LOL - Chi ride è fuori, condotto da Fedez stesso.

Di cosa parlerà?

Stando alle storie pubblicate dalla Ferragni dovremo preparare i fazzoletti. La seconda stagione di The Ferragnez, dice, ci farà emozionare! Al momento non sappiamo con certezza di cosa parlerà, ma possiamo tirare ad indovinare pensando agli ultimi avvenimenti che hanno coinvolto la famigliola milanese.

Con la prima stagione ci eravamo lasciati con Chiara e Fedez che affrontavano una terapia di coppia, mentre la prima si apprestava a dare alla luce Vittoria, la sorellina di Leone e il secondo sfiorava il primo posto al Festival di Sanremo insieme a Francesca Michielin con la loro Chiamami per nome.

In questi ultimi mesi però, i Ferragnez sono stati travolti anche da un evento molto poco piacevole: la scoperta del tumore al pancreas di Fedez, fortunatamente curato in tempo. Il cantate oggi, contro tutte le aspettative ha completato la riabilitazione riuscendo a cantare sul palco del LoveMi, evento di beneficenza realizzato anche con l'aiuto di J-Ax, tornato al suo fianco come amico e collega (non più come socio in affari).

Non è da escludere che si parlerà anche del percorso psicologico affrontato dal rapper dopo aver scoperto il tumore. Proprio Fedez stesso infatti ha deciso di rendere pubbliche le registrazioni audio fatte durante la terapia, in cui lo si sentiva terrorizzato al pensiero di non vedere più i propri figli.

Queste comunque sono solo ipotesi, per scoprire qualcosa in più a riguardo non ci resterà che attendere l'arrivo del nuovo anno.