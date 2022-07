Il regista di Euphoria ritorna con una nuova serie dal titolo The Idol. Protagonisti del cast saranno il cantante The Weekend e l'attrice e figlia d'arte Lily-Rose Depp. Ecco quando esce e tanti altri dettagli.

Dopo il successo ottenuto con Euphoria il regista Sam Levison ci riprova lanciando un altro progetto di cui proprio a luglio 2022 sono finite le riprese. Stiamo parlando di The Idol, serie tv targata HBO con due protagonisti d'eccezione: il cantante The Weekend e Lily-Rose Depp, che sì, per chi se lo stesse chiedendo è proprio la figlia di Johnny Depp.

Ecco quando esce, quello che sappiamo sulla trama, il resto del cast e tante altre curiosità.

The Idol, quando esce e cosa sappiamo sulla trama

Si hanno ancora pochissime informazioni sulla trama di The Idol. Quello che si sa però è che si incentrerà sulla storia di un uomo dotato di grande fascino, caratteristica che lo porterà a trasformarsi prima in un guru dell'auto-aiuto e poi in un leader di culto e una star nascente della musica pop.

Atmosfere dark, droga, dipendenza affettiva, perdizione e passionalità spinta agli estremi, andranno a condire la relazione complicata tra i due protagonisti. Per sapere qualcosa in più comunque dovremo attendere ancora un po', la data d'uscita infatti non è ancora stata svelata.

Il cast completo

Protagonisti della serie, dicevamo, sono il cantante di origini canadesi The Weekend, all'anagrafe Abel Tesafaye e l'attrice e figlia d'arte Lily-Rose Depp. Con loro ci sono anche Troye Sivan, Rachel Sennott, Steve Zissis, Hari Nef e Juliebeth Gonzalez.

Tra i personaggi ricorrenti a completare il cast di The Idol troviamo anche Tunde Adebimpe, Elizabeth Berkley, Nico Hiraga, Anne Heche, Maya Eshet, Tyson Ritter, Kate Lyn Sheil, Liz Caribel Siera e Finley Rose Slater. Ma non è finita qui!

Gli appassionati di serie tv in streaming saranno poi sorpresi di ritrovare alcuni volti noti di HBO e di Netflix. A recitare per la serie ci saranno infatti anche Debby Ryan, ex star di Disney Channel e protagonista della serie Insatiable, Jennie Kim famosa pop star sud coreana e attrice e Melanie Liburd, ovvero la Red Priestess di Game of Thrones.

Curiosità e dove vederla in streaming

Sono in tutto sei gli episodi che vanno a comporre la prima stagione di The Idol e tra i produttori esecutivi della serie, come annunciato dall'artista stesso già nel 2021, c'è anche The Weekend. Lo scenario delle riprese, come si vedrà poi, è quello della California, Los Angeles e dintorni per essere precisi.

E , dopo tutto, la "Terra degli Angeli" nell'immaginario comune ma anche nella realtà è la terra dove si realizzano i sogni di fama e di successo. Sarà così anche per la nostra protagonista?

Sicuramente lo è stato per il padre dell'attrice, che dopo essersi visto bloccare la sua brillante carriera a causa del processo che lo ha visto coinvolto contro l'ex moglie Amber Heard pare si stia rimettendo in gioco. Si vocifera infatti che la Disney stessa sia ritornata sui propri passi, proponendogli di ritornare nella saga dei Pirati dei Caraibi.

Con tutta probabilità comunque The Idol arriverà molto presto in streaming su Netflix proprio come è successo con Euphoria. Al momento però possiamo solo goderci il trailer e qualche immagine estratta dalla serie sul sito di Imdb.