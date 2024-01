In arrivo spin-off o prequel di The Last of Us? Forse sì, ecco di chi e che cosa sappiamo

In arrivo un probabile spin-off per The Last of Us? Forse sì e sarà proprio sui personaggi secondari più amati della prima stagione.

La serie tv "The Last of Us", acclamata dalla critica e vincitrice di otto Emmy, potrebbe presto espandersi oltre la sua storia principale. Nick Offerman, noto per il suo ruolo di Bill in "The Last of Us", ha recentemente rivelato la possibilità di uno spin-off o prequel incentrato sui personaggi di Bill e il suo compagno Frank.

La storia secondaria di Bill e Frank è stata un momento chiave per le serie tv, rispetto al videogioco, dove questa storyline non era presente. Il loro episodio si è presentato infatti in tutta la sua intensità, ubicandosi come terzo di tutta la stagione.

Il successo della serie e la rivelazione di Offerman

"The Last of Us" ha ottenuto un successo straordinario, come testimoniato dai suoi otto Emmy, incluso quello per la performance di Offerman nel ruolo di Bill. In un'intervista con Deadline, Offerman ha discusso la possibilità di esplorare ulteriormente le storie di Bill e Frank, che nella prima stagione hanno catturato l'attenzione degli spettatori nel terzo episodio, "A Long, Long Time". In particolare, è stata esplorata in profondità la relazione tra i due personaggi, dalla loro prima conoscenza fino a diventare amanti.

Bill e Frank sono personaggi che si sono distinti per la loro profondità e complessità. Nella serie, la loro storia è stata raccontata con sensibilità, ma rimane ancora molto da esplorare sulla loro vita prima degli eventi principali di "The Last of Us".

"The Last of Us", le prospettive per uno spin-off o prequel

Offerman, riferendosi a Craig Mazin e Neil Druckmann, sceneggiatori e produttori della serie, ha espresso interesse per la creazione di uno spin-off o prequel. Secondo lui, sono state proposte idee per una miniserie che esplori le loro vite prima dell'incontro, suggerendo anche la possibilità di un approccio musical. La ricchezza dei personaggi e del loro background offre un terreno fertile per un'espansione narrativa.

Mentre la serie originale di "The Last of Us" si concentra sulla storia principale tratta dal videogioco omonimo, lo spinoff avrebbe la libertà di esplorare aspetti inediti dei personaggi. Un prequel potrebbe approfondire le loro vite personali, le sfide affrontate prima dell'apocalisse e i momenti chiave che hanno definito la loro relazione. Inoltre, il formato di una miniserie potrebbe permettere uno storytelling più concentrato e specifico.

La passione di Offerman per il suo personaggio

Offerman ha espresso il suo affetto per il personaggio di Bill e la sua gratitudine per aver avuto l'opportunità di interpretarlo. La sua volontà di riprendere il ruolo in un potenziale spin-off dimostra non solo il suo legame con il personaggio, ma anche l'interesse nell'esplorare nuove dimensioni della sua storia.

L'idea di uno spin-off o di un prequel di "The Last of Us" incentrato su Bill e Frank, apre interessanti possibilità narrative. Un tale progetto non solo arricchirebbe l'universo di "The Last of Us", ma offrirebbe anche ai fan la possibilità di immergersi più profondamente nelle storie secondarie dei personaggi. Mentre gli spettatori più fedeli attendono ulteriori notizie, l'entusiasmo e l'interesse intorno a questo potenziale spin-off continuano a crescere.

Attualmente, non ci sono conferme ufficiali riguardo alla realizzazione dello spin-off, ma le dichiarazioni di Offerman e l'interesse mostrato dai creatori della serie originale suggeriscono che il progetto potrebbe diventare realtà. La prospettiva di approfondire le storie di Bill e Frank, due personaggi già amati dal pubblico, è entusiasmante sia per i fan sia per gli addetti ai lavori.

