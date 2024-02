The New Look: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova serie TV. Quando e dove vederla

In un’epoca in cui lo stile e la moda dominano le tendenze del piccolo e del grande schermo, Apple TV+ si prepara a lanciare una delle sue ultime creazioni.

Stiamo parlando della nuova serie “The New Look”. Si tratta della serie originale, ispirata dall’affascinante mondo della moda, che racconta le vite e le carriere di due giganti del settore: Christian Dior e Coco Chanel.

In questo articolo, quindi, vediamo tutto quello che c’è da sapere sulla nuova serie televisiva The New Look, quando esce e dove poter vedere la serie TV.

The New Look: la trama

La nuova serie televisiva di Apple TV+, The New Look, si snoda attraverso un viaggio emozionante negli anni d’oro della moda, svelando le intricanti storie personali e professionali di Dior e Chanel.

Puntata dopo puntata, si verrà completamente trasportati negli atelier, sulle passerelle e dietro le quinte dei saloni di moda più prestigiosi del mondo, raccontando degli eventi che hanno coinvolto Parigi occupata dai nazisti durante il secondo conflitto mondiale.

Durante la serie TV The New Look, si scopriranno i dettagli delle storie coinvolgenti di Christian Dior, con il suo celebre "New Look", che ha ridefinito la silhouette femminile degli anni ’50, e di Coco Chanel che ha rivoluzionato le convenzioni sociali.

Quando e dove guardare la serie The New Look

Il debutto di "The New Look" è fissato per il 14 febbraio 2024, un regalo speciale per gli appassionati della moda in occasione del giorno di San Valentino.

“The New Look” sarà quindi disponibile in streaming su Apple TV+ a partire dal giorno di San Valentino, con un nuovo episodio ogni mercoledì.

Gli spettatori avranno così l’opportunità di immergersi nell’affascinante e complesso universo della moda e scoprire i segreti di due maestri che hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia del settore della moda.

Il cast di The New Look

La serie the New Look che uscirà su Apple TV+ il 14 febbraio 2024, intreccia le storie di personaggi contemporanei e antagonisti di Dior: dalla Grand Dame Coco Chanel a Pierre Balmain fino a Cristóbal Balenciaga.

Il cast della serie TV The New Look è davvero stellare: oltre a Mendelsohn e Binoche, il cast include Maisie Williams nel ruolo di Catherine Dior, volto ormai noto a tutti per la sua partecipazione nel cast di Il Trono di Spade.

Tra gli attori del cast di The New Look, anche John Malkovich (The New Pope) di Lucien Lelong, Emily Mortimer (The Newsroom) di Elsa Lombardi, Claes Bang (Dracula) di Spatz.

Infine, nel cast della serie tv di The New Look, anche la candidata a otto Oscar Glenn Close (Elegia americana).

Leggi anche: The new look: la nuova serie su Coco Chanel e Christian Dior.