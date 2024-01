The Night Agent 2 è in arrivo: quando esce la serie Netflix che ha conquistato il mondo

Crimine e spionaggio sono gli ingredienti di successo della serie The Night Agent, uno dei prodotti maggiormente di successo di Netflix. Si avvicina il suo ritorno con una nuova imperdibile stagione: ecco quando esce The Night Agent 2 e quali saranno le nuove avventure dei protagonisti.

Il ritorno della serie Netflix di successo

Oltre alle serie tv su amicizie e drammi sentimentali, Netflix offre nel suo catalogo molti prodotti in grado di attirare l'attenzione degli amanti di action e crime, come rivela il successo di The Night Agent.

Il titolo è stato uno dei più visti all'interno della piattaforma, grazie soprattutto a una trama avvincente che ha conquistato gli abbonati sin dalla sua prima puntata.

Creata da Shawn Ryan, la serie action-thriller è basata sull'omonimo romanzo di Matthew Quirk, debuttando su Netflix a marzo 2023: non resta allora che ripercorrere la prima stagione, per poi svelare le attese anticipazioni di The Night Agent 2.

Le entusiasmanti avventure della prima stagione di The Night Agent

Prima di addentrarci nelle anticipazioni di The Night Agent 2, è utile ripercorrere le avventure che hanno caratterizzato la prima stagione.

La serie ruota attorno a un agente dell'FBI, Peter Sutherland, a caccia del traditore che cerca di distruggere il Governo degli Stati Uniti e, grazie all'aiuto di Rose, riuscirà a sventare l'attentato alla vita della Presidente americana.

Al termine della prima stagione, Peter ha inoltre compiuto un avanzamento di carriera, passando da addetto alle telefonate a night agent.

Non ci sono solo notizie positive: durante la prima stagione, Peter ha infatti scoperto tutta la verità su suo padre, che non è l'eroe che aveva sempre pensato bensì uno dei cattivi.

L'amore è però presente anche in questa serie: Peter e Rose sono innamorati più che mai e la sua fidanzata si è trasferita in California, dove ha riaperto una sua attività, nell'attesa del ritorno di Peter dalla prossima missione.

Tante sono le curiosità riguardo The Night Agent: scopriamo le anticipazioni e quando uscirà la seconda stagione.

Le anticipazioni di The Night Agent 2

Dopo aver svelato i personaggi che non torneranno in The Night Agent 2, non resta che rivelare le papabili avventure che vedranno coinvolto il protagonista.

A rispondere alle tante curiosità è lo stesso interprete di Peter, Gabriel Basso, che prenderà parte in prima persona alla ricerca della verità sulla morte del padre, portandolo a scoprire l'identità delle persone che non gli hanno permesso di fare giustizia.

A riguardo, l'attore ha dichiarato:

Legare il concetto di vendetta a ciò che sa di dover fare potrebbe essere bello. Vedrete molte più turbolenze interiori da parte di Peter.

Non bisogna però dimenticare Rose, che potrebbe avere un ruolo importante nel corso della seconda stagione:

Peter coinvolgerebbe Rose in questa nuova e rischiosa vita da night agent o la terrebbe al di fuori per non metterla a rischio? Egoisticamente sono sicuro che la vorrebbe accanto a sé, ma sarebbe pericoloso.

Tante sono le curiosità riguardo la nuova stagione in arrivo su Netflix: ecco quando esce The Night Agent 2.

The Night Agent 2: quando esce la nuova stagione

Dopo una sola settimana dall'uscita della prima stagione, Netflix aveva deciso di rinnovare la serie The Night Agent che, in pochi giorni, aveva scalato le classifiche della piattaforma.

Per il momento, c'è silenzio riguardo l'uscita della nuova stagione: non c'è ancora una data precisa in cui The Night Agent arriverà agli abbonati Netflix. Si suppone però che in questi giorni siano iniziate le riprese, avanzando così la possibilità che The Night Agent 2 possa uscire tra il 2024 e il 2025.

