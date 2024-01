The Swarm - Il quinto giorno: le anticipazioni da togliere il fiato della terza puntata

Si avvicina il nuovo appuntamento con The Swarm - Il quinto giorno, la serie tv in onda su Rai 2: ecco le anticipazioni della terza puntata.

Il mistero si infittisce nella terza puntata di The Swarm, la serie eco-thriller in onda su Rai 2 che ha conquistato il pubblico: cosa rivelano le nuove anticipazioni? Nel nuovo appuntamento non mancheranno colpi di scena da urlo: ecco cosa accadrà nel prossimo episodio.

The Swarm, la serie eco-thriller in onda su Rai 2

La trama di The Swarm - Il quinto Giorno ha incuriosito gli spettatori di Rai 2 che, puntata dopo puntata, è stato conquistato dalle avventure della serie eco-thriller.

La ribellione planetaria è il tema portante della serie tv tratta dall'omonimo best-seller di Frank Schätzing: il mare e gli oceani non hanno mai fatto così tanta paura.

Le creature marine reagiscono alla mano distruttiva dell'uomo, creando irresistibili colpi di scena anche nella prossima puntata in onda su Rai 2: ecco cosa accadrà.

Le anticipazioni della terza puntata di The Swarm - Il quinto giorno

Tanti sono i prodotti tv tratti dai romanzi, come le serie nate dai romanzi di Harlan Coben, e molti raggiungono un grande successo. È il caso di The Swarm, serie tv in onda su Rai 2 e giunta alla sua terza puntata, in onda mercoledì 24 gennaio a partire dalle 21.20.

Nel primo episodio che comporrà il prossimo appuntamento, la dottoressa Cécile Roche scoprirà che l'arrivo del batterio nella rete idrica è dovuto alla presenza delle aragoste infette. I ricercatori sono così in spedizione per indagare sulla diffusione dei vermi sul ghiaccio.

Nel frattempo, Rahim e Charlie individueranno uno strano bagliore, oltre a un particolare suono, precedentemente sentiti nel videomessaggio registrato da Jess: qual è la connessione tra i due fenomeni?

L'accesso all'acqua è a rischio

Aumentano le preoccupazioni nel corso della terza puntata di The Swarm e il rischio di non poter più accedere all'acqua si fa sempre più reale. Célin e Leon corrono quindi in soccorso di Sigur, scoprendo una verità spaventosa: il mare è divenuto un'arma contro l'uomo e, dietro tutto questo, si nasconderebbe un'entità sconosciuta, nota con il nome Yrr.

I suoni precedentemente sentiti appartengono a quelli riscontrati in Antartide, mostrando così la connessione tra i fenomeni.

L'Onu respinge però la missione di ricerca. Tuttavia, il mondo è in pericolo e l'intervento è necessario. Aito Mifune è pronto ad accettare la sfida, sostenendo economicamente lo studio di Sigur: queste e molte altre sono le avventure della terza puntata di The Swarm - Il quinto Giorno, in onda il 24 gennaio su Rai 2 alle 21.20.

Il romanzo di Frank Schätzing

Uscito da una ventina d'anni e pubblicato in Italia da Tea, il romanzo dello scrittore tedesco Frank Schätzing fa da punto di riferimento alla serie tv.

È gennaio, in Perù, e il povero pescatore Juan trova, incredibilmente, un banco di pesci davanti a sé. Dopo settimane di magra, sembra un miracolo. All'entusiasmo iniziale, tuttavia, subentra la paura: i pesci d'un tratto sembrano ribellarsi, distruggono la rete, ribaltano la barca e non permettono all'uomo di riemergere dalle acque. Alla vicenda di Juan si aggiunge quella di un biologo e di una scienziata, questa volta in Norvegia. A bordo di una nave oceanografica, i due osservano milioni di "vermi" luminescenti che sembrano aver invaso lo zoccolo occidentale. Ma cosa sono davvero e da dove provengono? Passano solo pochi giorni dopo, questa volta ci si sposta in Canada. Un gruppo di balene hanno attaccato la Barrier Queen, affondandola. Eventi all'apparenza lontani sconvolgeranno il mondo intero e la sopravvivenza degli uomini sulla Terra sarà messa a dura prova.

All'indomani della pandemia e alla luce dei numerosi problemi legati al cambiamento climatico, di cui iniziamo a pagare le conseguenze, "Il quinto giorno" si rivela un romanzo più attuale che mai. Così la serie ha deciso di trarne ispirazione, configurandosi come un “thriller ambientalista” che mette insieme i timori legati al climate change e le paure conservate dalla pandemia.