The Swarm: le anticipazioni dell'ultima puntata rivelano colpi di scena mozzafiato

Il genere eco-thriller è una novità per il pubblico di Rai 2 che, nelle ultime settimane, si è affezionato alla trama di The Swarm.

La serie tv giunge ora all'ultima puntata e le anticipazioni rivelano colpi di scena che lasceranno tutti col fiato sospeso.

The Swarm: la serie eco-thriller che conquista Rai 2

Tante sono le attese serie tv della prossima stagione, come Il tatuatore di Auschwitz basata su una storia vera, ma molte sono anche quelle che stanno per concludersi.

È questo il caso di The Swarm, serie tv in onda su Rai 2 che ha visto la collaborazione di Germania, Francia e Italia nella co-produzione delle puntate.

Giunge così l'arrivo dell'ultimo episodio, riprendendo la trama della penultima puntata andata in onda il 24 gennaio: Cécile Roche ha scoperto che il batterio dei granchi è lo stesso che ha contaminato le aragoste, portando Johanson a Kiel per spiegare l'accaduto.

La puntata del 31 gennaio risponderà così a molti dubbi: come finirà The Swarm?

Le anticipazioni dell'ultima puntata di The Swarm

Tante sono le serie imperdibili in onda, come True Detective 4 e The Swarm, giunta alla sua ultima puntata su Rai 2.

Nell'appuntamento del 31 gennaio, il capitano Jasper Alban giungerà verso l'artico con l'obiettivo di scovare la verità sulle creature misteriose che mettono a rischio il pianeta.

Nel frattempo, Crowe trasmetterà un ulteriore segnale agli Yrr e la loro risposta lascerà tutti a bocca aperta.

L'ultima puntata di The Swarm: i misteri vengono a galla

Non è finita qui: tante sono ancora le avventure che avranno luogo nell'ultima puntata di The Swarm, lasciando gli spettatori col fiato sospeso.

La risposta da parte degli Yrr porterà Sigur e la sua squadra a scoprire tutti i misteri celati, azione però che scatenerà una rivolta a bordo della nave, mettendo a rischio la vita di tutti.

La decisione di testare l'arma per annientarli sarà letale, portando Charlie a prendere un'importante decisione.

Questo e molto altro avverrà nell'ultima puntata di The Swarm su Rai 2, in onda il 31 gennaio alle 21.20.

