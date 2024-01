The Swarm - Il quinto giorno: ecco cosa c'è da sapere sulla serie, dalla trama al cast

La nuova serie thriller in onda su Rai 2 è pronta a lasciare gli spettatori col fiato sospeso: ecco tutto quello che c'è da sapere su "The Swarm - Il quinto giorno".

Tante le novità in arrivo sul piccolo schermo e, tra queste, spicca una nuova serie in onda su Rai 2 ricca di colpi di scena. Parliamo di The Swarm - Il quinto giorno: ecco tutto quello che c'è da sapere, dalla trama ricca di mistero al cast.

The Swarm - Il quinto giorno, la nuova serie in onda su Rai 2

Sono numerose le fiction Rai in onda nel 2024 e, a queste, si aggiungono i prodotti di importazione con i quali si cerca di intrattenere al meglio il pubblico.

È il caso di The Swarm - Il quinto giorno: Italia, Germania e Francia si uniscono per la produzione di questa serie che, con delicatezza e sfrontatezza, affronta la difficile tematica del rapporto tra uomo e oceano.

Tanti i colpi di scena e i misteri che verranno rivelati nel corso delle puntate in onda su Rai 2: scopriamo la trama dell'imperdibile serie.

La trama di The Swarm - Il quinto giorno: tra misteri ed ecologia

Oltre alle serie tv disponibili a gennaio 2024 sulle amatissime piattaforme in streaming, la Rai può vantare un ampio catalogo di prodotti con cui intrattenere il pubblico generalista.

Questa è l'occasione sfruttata con The Swarm, serie tv appartenente al genere thriller tratta dal libro di Frank Schätzing, definito da molti un eco-thriller.

La serie, percorrendo la strada del romanzo, segue i principi della teoria "Gaia", per la quale gli organismi viventi interagiscono con le forme di vita inorganiche per creare e mantenere un sistema che si auto-regola, permettendo la continuazione della vita sulla Terra.

A causa del danno provocato dall'uomo, però, l'ambiente marino reagisce in modo violento e imprevedibile, preoccupando un gruppo di scienziati che troverà in un verme la causa dei problemi oceanici.

Questi e molti altri sono i temi affrontati negli 8 episodi della serie in onda su Rai 2.

Il cast

Tanti sono i personaggi che fanno parte della nuova serie in onda su Rai 2. Si tratta di molti attori internazionali, tra i quali spicca il talento di Cecile De France, attrice belga che ha preso parte a "The Young Pope" e "The French Dispatch", film diretto da Wes Anderson.

A lei si aggiunge Alexander Karim, il dottor Sigur Johanson e molti altri, tra cui:

• Leonie Benesch (Charlie Wagner);

• Joshua Odjick (Leon Anawak),

• Takuya Kimura (Aito Mifune)

Tanti i misteri che avranno luogo nel corso degli episodi, tenendo incollati gli spettatori fino all'ultima puntata, in onda il 31 gennaio.

La produzione

Il bestseller di Frank Schätzing ha venduto più di 4,5 milioni di copie e non è mancata neppure la trasposizione sul piccolo schermo. La serie è prodotta dal canale pubblico tedesco ZDF. Per la realizzazione, senza avere particolare occhio di riguardo per il portafoglio, la produzione ha messo sul tavolo un budget di 40 milioni di euro.

The Swarm, non a caso, rappresenta uno dei prodotti televisivi più costosi mai girati in Europa. Anche in Italia la serie è destinata al successo? Gli amanti del giallo non possono perdersela.