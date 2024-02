The Umbrella Academy 4: ecco la trama, il cast e quando esce l'amata serie Netflix

Manca sempre meno all'arrivo su Netflix di The Umbrella Academy 4: scopriamo insieme la trama, il cast e quando esce la nuova stagione.

È una delle serie tv che più ha appassionato negli anni gli spettatori Netflix, pronti per l'arrivo dell'attesissima quarta stagione.

Tante le curiosità su The Umbrella Academy 4: ecco quello che c'è da sapere su trama, cast e data d'uscita.

Il ritorno di The Umbrella Academy 4 su Netflix

È passato ormai un po' di tempo dall'ultima stagione di The Umbrella Academy uscita su Netflix, una delle migliori serie tv tratte da fumetti della piattaforma.

Prima di svelare tutte le curiosità sulla nuova stagione, bisogna ricordare tutto ciò che è successo nella terza stagione, terminata quando Sir Reginald aveva tentato di riprogrammare l'universo prima di distruggerlo.

L'interruzione del processo da parte di Allison, però, ha portato tutti i fratelli dell'Academy a perdere i propri poteri, divenendo normali esseri umani.

La quarta stagione risponderà quindi al dubbio che ha lasciato i fan col fiato sospeso, trattando la programmazione incompleta dell'universo.

Non resta allora che svelare tutte le novità sul cast di The Umbrella Academy 4.

Il cast di The Umbrella Academy 4: tra conferme e nuovi arrivi

Aspettando nuove curiosità legate alla trama di The Umbrella Academy 4, non resta che svelare i nomi del cast della quarta stagione.

Nella stagione finale, gli spettatori verranno accontentati grazie alla presenza di tutti gli attori dei precedenti appuntamenti, tra cui:

• Elliot Page (Viktor);

• Aidan Gallagher(Cinque);

• Justin H. Min (Ben);

• David Castañeda (Diego);

• Tom Hopper (Luther);

• Robert Sheehan(Klaus);

• Emmy Raver-Lampman (Allison);

• Ritu Arya (Lila).

Alle conferme, si aggiungono però dei nuovi nomi che lasceranno tutti col fiato sospeso: nella quarta stagione ci saranno anche David Cross, Megan Mullany e Nick Offerman.

L'attesa sta per finire: ecco quando esce The Umbrella Academy 4.

The Umbrella Academy 4: quando esce la nuova stagione

Dopo aver svelato quando esce Invasion 3, non resta che rivelare la data in cui Netflix caricherà le sei puntate di The Umbrella Academy 4.

La quarta stagione sarà visibile l'8 agosto, data in cui la piattaforma pubblicherà tutti gli episodi in cui gli spettatori dovranno salutare per sempre i protagonisti dell'amata serie Netflix.

