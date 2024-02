The Walking Dead The Ones Who Live: il nuovo trailer svela uscita e anticipazioni

Proprio a San Valentino è stato diffuso il nuovo trailer di The Walking Dead The Ones Who Live, lo spin off della nota serie horror con protagonisti Rick e Michonne.

Era il giorno di San Valentino e, mentre ci apprestavamo a festeggiare l’amore in ogni sua forma, si è scatenato anche quello per le serie TV. Perché? Semplice: è stato diffuso un nuovo trailer di The Walking Dead The Ones Who Live.

Parliamo dell’attesissimo spin-off della fortunatissima serie horror che, dal 2010, ha fatto appassionare tantissimi spettatori. E il nuovo progetto, che è anche una delle serie TV più attese nel 2024, ha attirato l’attenzione non solo dei fan più sfegatati, ma anche di quelli che hanno abbandonato o, comunque, criticato la serie originale per il calo di ritmo delle ultime stagioni.

L’interesse è più che giustificato: il nuovo progetto ci regala un focus sulla relazione tra Rick e Michonne. Il primo, il vicesceriffo svegliatosi dal coma e trovatosi in un mondo profondamente cambiato. La seconda, la misteriosa donna dalle katane che, nelle prime stagioni, vagava per i boschi trascinando con sé due zombie.

Il nuovo trailer è un omaggio al loro amore, in un mondo abbandonato a se stesso. Ma cosa ci rivela il nuovo trailer di San Valentino sul nuovo progetto in arrivo?

The Walking Dead The Ones Who Live: il nuovo trailer è un colpo al cuore

Il nuovo trailer è un vero e proprio colpo al cuore. Se l’obiettivo era far emergere un pizzico di nostalgia e far crescere la curiosità per il nuovo progetto, possiamo dire: missione compiuta!

Con una bella rivisitazione di Nothing else matters, le prime immagini ci riportano alle primissime stagioni di The Walking Dead, nonché al primo incontro tra Rick Grimes e Michonne. Tanto basta per farci venire voglia di fare un rewatch a partire dalla seconda stagione di The Walking Dead – il tempo, però, non ci basterebbe per questo.

Poi la tensione cresce e ci vengono rivelate nuove immagini del nuovo spin-off e della storia d’amore tra i due protagonisti, tra zombie, corse folle, ma anche dolci dichiarazioni.

Non è, comunque, molto più di quanto non avessimo già visto qualche tempo fa. I dettagli di trama non ci sono ancora del tutto chiari.

Non si tratta certo del primo trailer di presentazione del nuovo progetto. Il primo, lo ricordiamo, è stato rilasciato il 21 luglio 2023.

La data di uscita dello spin-off su Rick e Michonne

La data di uscita di The Walking Dead The Ones Who Live era già stata resa nota, ma il trailer la ribadisce – anche perché ormai manca davvero poco.

Il nuovo spin-off farà il suo debutto sul canale televisivo AMC il 25 febbraio 2024, a distanza solo di un anno dal quarto spin-off del franchise, dedicato a Meggie e Negan, e da The Walking Dead: Daryl Dixon, dedicato, invece, proprio a questo personaggio.

Ma quando potremo ritrovare questi personaggi, qui in Italia? Con molte probabilità il nuovo spin-off sarà disponibile su Disney+.

The Walking Dead The Ones Who Live: il cast

Il nuovo spin-off ci offre la possibilità di rivedere delle “facce amiche”. Andrew Lincoln tornerà nei panni di Rick Grimes, mentre Michonne è interpretata da Danai Gurira.

Ad affiancare i due attori ci saranno anche Pollyanna McIntosh, Lesley-Ann Brandt, Matthew Jeffers e Terry O'Quinn.

Cosa dobbiamo aspettarci da The Walking Dead The Ones Who Live

L’universo The Walking Dead è diventato talmente vasto che è davvero difficile perdersi tra gli spin-off vari. Tutto sommato, però, due protagonisti così importanti meritavano il loro spazio a sé. E le premesse sembrano essere incoraggianti.

A partire dal titolo: quel “the ones who live” – siamo noi quelli che vivono/ siamo i sopravvissuti – che fa riferimento alla frase pronunciata più volte dai personaggi di TWD.

L’anticipazione ci viene offerta dalle ultime frasi della descrizione ufficiale:

Riusciranno a ritrovarsi e a tornare a quello che erano, in un luogo e in una situazione mai affrontati prima? Sono nemici? Amanti? Vittime? Vincitori? Senza l’altro sono ancora vivi o scopriranno che anche loro sono dei Walking Dead?

Ricordiamo che Rick è scomparso dalla scena nella nona stagione, creduto morto dalla maggior parte dei suoi compagni. Tranne, ovviamente, da Michonne.

La trama del nuovo spin-off, comunque, è ancora avvolta in un alone di mistero. Non sappiamo se i due innamorati si ritroveranno subito o se questo avverrà solo dopo eventi, sfortune e lotte nel corso degli episodi.

Ciò che è certo che The Walking Dead The Ones Who Live ci terrà incollati allo schermo per 6 episodi. E sembra che ognuno di questi dovrebbe darci una bella scarica di adrenalina.