Scritta e diretta da Mike White, The White Lotus si è rivelata un enorme successo guadagnando ben 10 Emmy Awards nel corso dell’ultima edizione degli Emmy Awards.

Scopriamo quali sono le location italiane che fanno da cornice alla seconda stagione: ecco tutto quello che c’è da sapere.

The White Lotus 2, ecco la location mozzafiato in cui è stata girata la serie

Il Four Season di Maui (Hawaii) è stata l'ambientazione della prima stagione, interamente all'interno del lussuoso resort a causa delle restrizioni covid. Per la seconda stagione, invece, si è voluto dare un respiro più ampio arrivando fino al Sud Italia: in Sicilia.

Tra le location principali c’è proprio il San Domenico Palace di Taormina un lussuoso hotel appartenente alla catena di four Season.

Nelle riprese non poteva mancare l’incantevole borgo di Taormina su cui si affaccia la terrazza dello stesso hotel dove soggiornano i protagonisti della serie. C’è da chiedersi il perchè sia stata scelto proprio il paesaggio della Sicilia come cornice della serie televisiva, a motivare la decisione è lo stesso Mike white, ecco le sue parole:

La mitologia sulla Sicilia, quantomeno dal punto di vista degli Americani, è fatta di sessualità nella politica, e giochi di ruolo che si associano, per esempio, al mondo dell’opera, della mafia e di un romanticismo all’italiana. Sento che la nuova stagione si focalizzerà molto di più sugli uomini, le donne, le relazioni, l’adulterio: così l’ho costruita

Seconda stagione The White Lotus: dove vederla e cast della serie tv

Chi ha già visto la prima stagione sa bene che non sarà possibile vederla né su Netflix o Prima Video, infatti, la serie americana ha debuttato nel 2021 esclusivamente su HBO e SKY.

Il primo episodio della seconda stagione è stato reso disponibile lunedì 7 Novembre 2022.

Dove si può vedere? Esclusivamente su Sky e in streaming su NOW: ogni lunedì andrà in onda in prima serata un nuovo episodio su Sky Atlantic che sarà ovviamente disponibile anche on demand.

Rispetto alla prima stagione saranno presenti dei volti nuovi che con i loro personaggi porteranno un velo di mistero nelle dinamiche interne alla vita vacanziera degli ospiti dell’hotel.

Sono inoltre stati confermati dalla stessa HBO i rumors sulla presenza di

Jennifer Coolidge nel personaggio di Tanya, alcolizzata e depressa, già protagonista della prima stagione.

Nono solo, nel cast di The White Lotus torna anche Jon Gries nelle vesti di Greg per cui Tanya nutre un particolare interesse.

Insieme a questi nuovi volti ci saranno:

Aubrey Plaza nei panni di Harper Spiller

nei panni di Harper Spiller Haley Lu Richardson nei panni di Portia

nei panni di Portia Theo James nei panni di Cameron

nei panni di Cameron F. Murray Abraham nei panni di Bert Di Grasso

nei panni di Bert Di Grasso Adam DiMarco nei panni di Albie Di Grasso

nei panni di Albie Di Grasso Meghann Fahy nei panni di Daphne Babcock

nei panni di Daphne Babcock Tom Hollander nei panni di Quentin

nei panni di Quentin Michael Imperioli nei panni di Dominic Di Grasso

nei panni di Dominic Di Grasso Will Sharpe nei panni di Ethan Spiller

nei panni di Ethan Spiller Leo Woodall nei panni di Jack

nei panni di Jack Bruno Gouery

A questi nomi si aggiungono anche alcuni attori Italiani, ecco chi sono: