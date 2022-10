Dopo quasi un mese la serie tv Mostro – La storia di Jeffrey Dahmer non è più la n. 1 in classifica su Netflix. Un nuovo Thriller Psicologico ha spodestato il Cannibale di Milwaukee ed è ora la miniserie più vista in assoluto sulla piattaforma. Andiamo a scoprire insieme di cosa si tratta e la trama.

Dopo quasi un mese la serie tv Mostro – La storia di Jeffrey Dahmer non è più la n. 1 in classifica su Netflix. Un nuovo Thriller Psicologico ha spodestato il Cannibale di Milwaukee ed è ora la miniserie più vista in assoluto sulla piattaforma. Andiamo a scoprire insieme di cosa si tratta e qual è la trama.

Questo Thriller Psicologico su Netflix ha battuto Dahmer ed è nuova la serie tv n. 1

Ryan Murphy è stato spodestato da sé stesso. La serie tv creata da Murphy, Monster: The Jeffrey Dahmer Story, ha dominato le classifiche della piattaforma di streaming Netflix per quasi un mese dalla sua uscita dello scorso 21 settembre 2022, ma ora è stata spodestata. La nuova numero uno è una serie tv genere Thriller Psicologico, anch’essa creata da Murphy.

È basata su una storia vera e i protagonisti sono Naomi Watts (Nora) e Bobby Cannavale (Dean), una coppia che si trasferisce nella casa dei loro sogni, insieme ai loro due figli. La felicità per la nuova vita dura davvero poco, poiché la famiglia presto dovrà scontrarsi con vicini poco ospitali e dai comportamenti ostili.

Ma non è tutto, poiché la loro vita inizierà ad essere stravolta da un soggetto di cui non si riesce a capire l’identità, che inizia a inoltrargli lettere di minaccia, battute alla macchina da scrivere e firmate con – The Watcher.

The Watcher

Ed è proprio “The Watcher” il nome di questo nuovissimo thriller psicologico targato Netflix. Le puntate sono tutte molto intense e ogni volta che si termina un episodio non ci si riesce a trattenere perché si vuole andare avanti e capire chi è che tormenta la vita della famiglia, ma soprattutto perché.

Durante il corso delle sette puntate di questo thriller psicologico appaiono numerosi personaggi, ognuno con una storia differente e a suo modo connesso alla casa situata al 657 Boulevard, a Westfield nel New Jersey, ma nessuno di essi sembra essere l’osservatore.

La nuova serie tv Neflix, uscita lo scorso 13 ottobre 2022, è davvero da brividi e il finale vi farà rimanere malissimo poiché non verrà svelata l’identità dell’Osservatore (The Watcher).

Nuova Serie Tv su Netflix ispirata ad una storia vera – The Watcher

La storia vera riguarda la famiglia Broaddus. Tutto ebbe inizio in una notte di giugno 2014, quando la famiglia aveva appena terminato dei lavori di pittura nella nuova casa al 657 Boulevard, dopo essersi trasferita da pochi giorni. Derek Broaddus, il padre, uscì a controllare la posta e trovò nella cassetta una busta bianca, indirizzata a “The New Owner” (al nuovo proprietario). La lettera iniziava con un caldo benvenuto, salvo poi continuare in modo differente.

Ecco cosa recitava la missiva:

"Come sei finito qui? 657 Boulevard ti ha chiamato con la sua forza? 657 Boulevard è stata il soggetto della mia famiglia per decenni e, mentre si avvicina al suo 110 ° compleanno, sono stato incaricato di guardare e aspettare la sua seconda venuta. Mio nonno ha guardato la casa nel 1920 e mio padre ha guardato nel 1960. Ora è il mio momento. Conosci la storia della casa? Sai cosa c'è dentro le mura di 657 Boulevard? Perché sei qui? Lo scoprirò.”

Per poi proseguire

"Hai figli. Li ho visti. Finora penso che ce ne siano tre che ho contato. […] Hai bisogno di riempire la casa con il sangue giovane che ho richiesto? Meglio per me. La tua vecchia casa era troppo piccola per la famiglia in crescita? O era avidità portarmi i tuoi figli? Una volta che conoscerò i loro nomi, li chiamerò e li disegnerò anche.

La lettera si concludeva così:

"Chi sono io? Ci sono centinaia e centinaia di auto che passano per 657 Boulevard ogni giorno. Forse sono in uno. […] Guarda fuori da una delle tante finestre di 657 Boulevard tutte le persone che passeggiano ogni giorno. Forse sono là. Benvenuti amici miei, benvenuti. Che la festa abbia inizio."

Firmata

"The Watcher".

La serie tv prende spunto da questa vicenda avvenuta di recente alla famiglia sfortunata dei Broaddus che nel 2020 ha chiesto, dopo che l’identità di The Watcher non è mai stata scoperta, di chiudere il caso per farsi restituire tutte le prove e per farle arrivare alla genealogia forense privata – si tratta di una pratica che si associa a molti casi irrisolti. La richiesta della famiglia è stata rifiutata e l’indagine, pur non essendo attiva, è tutt’oggi aperta.

Su Netflix dopo Dahmer Ryan Murphy spopola con The Watcher

Questo nuovo thriller psicologico è uscito da poco meno di una settimana e ha già battuto Mostro – La Storia di Jeffrey Dahmer. Entrambe le serie tv presenti su Netflix sono opera di Ryan Murphy. Si pensi che Dahmer nel giro di due settimane ha totalizzato oltre 700 milioni di ore di visione, classificandosi come seconda serie tv più vista della storia di Netflix, dopo Stranger Things.

Non resta altro da fare che posizionarsi sul divano, accendere la Tv su Netflix e far partire il nuovo thriller psicologico ad opera di Murphy, che vi lascerà in uno stato di ansia, mista a paura. Vi consigliamo di vedere la miniserie The Watcher in lingua originale.

