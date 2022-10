Se sei un amante delle serie tv e dei film a tema thriller psicologico, allora sei nel posto giusto al momento giusto. In questo breve articolo ti consiglieremo una serie tv che in soli sette giorni ha incantato oltre 48 milioni di persone. Siete curiosi? Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Se sei un amante delle serie tv e dei film a tema thriller psicologico, allora sei nel posto giusto al momento giusto. In questo breve articolo ti consiglieremo una serie tv che si trova su Netflix e che in soli sette giorni ha incantato oltre 48 milioni di persone. Siete curiosi? Partiamo.

Questo thriller psicologico su Netflix ha conquistato 48 milioni di persone in 7 giorni

Se hai un abbonamento attivo a Netflix e ti piacciono storie e film a tema thriller psicologico, allora non ti devi perdere questa serie tv di otto puntate, poiché ti terrà con il fiato sospeso dal primo all’ultimo episodio.

Ogni puntata è carica di tensione ed è costellata di colpi di scena. Si tratta di una Serie tv approdata su Netflix due anni fa, ormai, ma che ancora oggi è molto amata dal pubblico. Siete curiosi di sapere di cosa stiamo parlando? Bene, si tratta di Ratched, una serie tv che si ispira al personaggio omonimo del romanzo “Qualcuno volò sul nido del cuculo”, scritto da Ken Kesey.

Dopo il romanzo è uscito il film di Miloš Forman, che ha riscosso un enorme successo e si è accaparrato addirittura cinque premi Oscar. Ma veniamo a noi, di cosa parla la serie tv su Netflix? Scopriamolo insieme.

Ratched, la serie tv che ha incantato e pietrificato Netflix

Mildred Ratched è la protagonista, l’infermiera che ha stregato il pubblico di Netflix. La serie tv è una specie di prequel di quel che è accaduto sia nel libro, che nel film di Forman.

L’affascinante e dolce infermiera viene interpretata da Sarah Paulson, nota già agli amanti delle serie tv per aver interpretato Marcia Clark in America Horror Story, prodotta e diretta da Ryan Murphy, scrittore e produttore anche di Ratched e del nuovissimo successo su Netflix: Dahmer - Mostro la storia di Jeffrey Dahmer, ancora oggi al 1° posto tra le serie tv più viste dalla sua uscita (21 settembre 2022) e seconda solo a Stranger Things.

Ma in termini di Record, anche Ratched è stato un bel successo, tanto che il thriller psicologico ha stregato più di 48 milioni di persone classificandosi seconda tra le serie tv più viste del 2020, con davanti solo “La regina degli scacchi”.

Il thriller psicologico di Murphy non è stato apprezzato solo per la trama e la fotografia, ma anche per la presenza di importantissimi nomi del grande e del piccolo schermo americani, come:

Sharon Stone

Cynthia Nixon, conosciuta anche come “Miranda” in Sex & The City

Finn Wittrock, anch’egli volto noto di American Horror Story

Andiamo a scoprire insieme di cosa parla Ratched.

Ratched, la trama

Di cosa parla il thriller psicologico Ratched nei suoi otto episodi?

La serie tv Netflix è ambientata nel 1947, in una piccola città della California del Nord: Lucia. Proprio in questa città arriva l’infermiera Mildred Ratched, che ha un solo obiettivo: essere assunta nell’ospedale psichiatrico, che è diretto dal dottor Hanover.

La struttura ospedaliera è, infatti, molto avanti sulle terapie effettuate per la cura delle malattie mentali e dei disturbi della psiche. Si ricorda che negli anni immediatamente successivi al termine della Seconda Grande Guerra venivano ospitati in queste strutture anche soggetti con disturbi che oggi vengono classificati come lievi.

Le nuove tecniche psichiatriche sperimentate nell'ospedale possono essere provate sui pazienti grazie alla figura del governatore Wilburn, in una ricerca disperata di voti per una sua rielezione, e ai suoi continui finanziamenti

L’infermiera Mildred giunge nell’ospedale psichiatrico di Lucia proprio quando appare un paziente molto difficile da trattare. Si tratta di Edmund Tolleson, un individuo diverso da tutti gli altri.

Ratched su Netflix, chi è Edmund Tolleson

Nel thriller psicologico che potrete vedere su Netflix gioca un ruolo importantissimo questo personaggio, conosciuto per un fatto di cronaca nera di qualche anno prima. Tolleson, infatti, uccise quattro preti di religione cattolica e dichiarò che uno di essi era suo padre.

Per questo motivo, le istituzioni non sanno cosa fare: da un lato, c’è chi spinge per la pena di morte poiché considera il giovane uno spietato assassino, dall’altro c’è chi lo considera “insane” e, dunque, preferisce concedergli l’infermità mentale, affidandolo ad un ospedale psichiatrico.

Il destino di Edmund Tolleson è solo nelle mani del dottor Hanover che, trascorsi i 120 giorni di attesa in cui il paziente rimarrà nella struttura di Lucia, devovrà compiere una perizia sullo stesso, valutando se quanto è stato compiuto sia un puro atto criminale o solo la follia di uno psicopatico.

Qualche anticipazione

Mentre Mildred Ratched si dimostra fin da subito molto interessata a questo caso psichiatrico, Charles Wainwright, un investigatore privato, procede con la sua indagine.

Chi è Ratched?



Perché è così tanto interessata a Tolleson?



Su cosa indaga Wainwright?

