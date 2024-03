Sylvester Stallone torna con Tulsa King 2: ecco quando esce l'attesa seconda stagione

L'azione torna protagonista delle serie tv grazie a Sylvester Stallone, con il suo ritorno sul piccolo schermo con la Tulsa King 2: ma quando esce il nuovo appuntamento con la serie tv amata dai fan del celebre attore? Non resta che scoprire tutte le curiosità, dalla trama alla data di uscita.

1. Tulsa King 2, Sylvester Stallone torna sullo schermo 2. Come finisce la serie Tulsa King? 3. Quando esce Tulsa King 2: svelata la data 4. Dove vedere Tulsa King 2? 5. Quante stagioni ci sono di Tulsa King?

Tulsa King 2, Sylvester Stallone torna sullo schermo

Dwight Manfredi è pronto a tornare sullo schermo con una seconda stagione destinata a lasciare tutti gli spettatori col fiato sospeso.

Sylvester Stallone veste i panni da protagonista in questa amatissima serie dove l'azione ne è sovrana. La prima stagione aveva conquistato tutti gli spettatori, rimasti col fiato sospeso fino all'ultima puntata.

Come finisce la serie Tulsa King?

Dopo il termine dell'ultima puntata, gli spettatori hanno ancora molti dubbi che possono avere una risposta solo con la spiegazione del finale di Tulsa King.

L'ultimo appuntamento della serie tv è stato fondamentale per scoprire tutti i retroscena del passato di Dwight, andando a fondo nei motivi che lo hanno portato in carcere per ben 25 anni.

Non sono però mancati i colpi di scena durante gli ultimi minuti, in cui il personaggio di Sylvester Stallone è stato incastrato dall'agente dell'FBI, lasciando così tutti gli spettatori in attesa di risposte. Tutto potrà essere chiarito nella prossima stagione, prossimamente in uscita.

Quando esce Tulsa King 2: svelata la data

L'ansia cresce sempre più e gli spettatori non vedono l'ora di avere una risposta per tutti i dubbi della prima stagione.

Le riprese di Tulsa King 2 stanno per iniziare, spostando il set in Atlanta rispetto a Oklahoma City, date le alte temperature che si sono raggiunte durante la stagione precedente.

Viste le tempistiche passate, bisogna pazientare ancora un po' prima di poter vedere Tulsa King 2 sul piccolo schermo, esordendo così in streaming tra marzo e aprile del 2025.

Dove vedere Tulsa King 2?

Dato il successo ottenuto con gli ascolti della prima stagione, si è deciso di proseguire con la programmazione sulla stessa piattaforma.

Le serie thriller e d'azione sono su Netflix ma anche su Paramount+, piattaforma in cui sarà disponibile Tulsa King 2.

Quante stagioni ci sono di Tulsa King?

La prima stagione di Tulsa King, andata in onda nel 2023, si prepara a un seguito con Tulsa King 2.

Non sono ancora state confermate ulteriori stagioni: resta quindi l'attesa per il prossimo appuntamento in onda nel 2025.

