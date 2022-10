"Tutto chiede salvezza" sta per sbarcare su Netflix. La serie tratta dal libro vincitore del Premio Strega, porta sul piccolo schermo temi importanti come la salute mentale e il disagio giovanile. Grande il consenso degli spettatori più giovani!

Prodotta da Picomedia, la serie "Tutto chiede salvezza" sarà presto disponibile su Netflix portando sulla famosa piattaforma di streaming argomenti importanti come il disagio psichico.

Tratta dall'omonimo romanzo di Daniele Mencarelli, che nel 2020 gli ha fatto vincere il Premio Strega giovani, la serie seguirà la storia di Daniele e in sette puntate racconterà la sua vita all'interno del reparto di psichiatria dove, insieme a medici, infermieri e altri pazienti come lui, stringerà intensi legami che lo segneranno profondamente.

Ecco alcune anticipazioni sull'attesa serie dramedy diretta da Francesco Bruni.

Di che cosa parla la serie Tutto chiede salvezza e data d'uscita in streaming

Daniele, interpretato da Federico Cesari, viene sottoposto a un Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) in seguito a un crollo psicotico ed è quindi costretto a passare una settimana di isolamento in un reparto psichiatrico, mentre cerca di affrontare le emozioni più oscure che ha dentro di sé.

È questa la sinopsi di "Tutto chiede salvezza", serie che passa dal dramma alla commedia, e che sarà disponibile in streaming su Netflix dal 14 ottobre. In sette episodi carichi di emozioni, il protagonista, insieme agli altri pazienti, agli infermieri e allo staff medico, affronterà la propria fragilità e scoprirà la propria forza, coltivando amore e amicizia grazie ai nuovi sinceri rapporti che lo leggeranno per sempre alle persone che affronteranno insieme a lui questo percorso. Leggerezza e profondità di fondono in questa serie diretta da Francesco Bruni, che ha dichiarato di aver trovato in questa storia il punto di arrivo di una parabola narrativa iniziata con il suo Scialla, e poi continuata con Tutto quello che vuoi.

Tutto chiede salvezza, ecco il cast della serie in arrivo su Netflix

Per portare sul piccolo schermo la storia nata dalla penna di Daniele Mencarelli è stato scelto un cast di prim'ordine. Il protagonista Daniele è interpretato da Federico Cesari, conosciuto al grande pubblico grazie alla sua interpretazione di Martino Rametta in SKAM Italia.

Al suo fianco, ad interpretare i compagni di stanza di Daniele ci saranno Andrea Pennacchi (Mario), Vincenzo Crea (Gianluca), Lorenzo Renzi (Giorgio), Vincenzo Nemolato (Madonnina), Alessandro Pacioni (Alessandro). Tra gli infermieri ci saranno i volti di Ricky Memphis (Pino), Bianca Nappi (Rossana), mentre tra quello dei medici della clinica ci saranno Filippo Nigro (Dott. Mancino) e Raffaella Lebboroni (Dott.ssa Cimaroli). Carolina Crescentini (Giorgia) interpreterà invece la mamma di Nina, a cui dà il volto Fotinì Peluso, una compagna che Daniele aveva conosciuto al liceo.

Anche i Måneskin nella colonna sonora della serie tratta dal libro vincitore del Premio Strega

"Tutto chiede salvezza" si preannuncia già come una serie in grado di catturare l'attenzione del pubblico grazie al suo modo delicato di raccontare il disagio psichico, che fonde ai toni drammatici anche situazioni più leggere. La storia di Daniele e dei suoi nuovi amici, persone travolte dalla sofferenza perché prive di una corazza in grado di proteggerli da una società contemporanea che per i più fragili può essere estremamente feroce, troverà la propria forma anche nella colonna sonora scelta per accompagnare le sette puntate.

Tra i brani che ritoveremo nella serie c'è anche ‘Vent’anni’ dei Måneskin, oltre che a "Tutto chiede salvezza", una canzone nata grazie a Mace e Side Baby, che l'hanno composta e cantata specificatamente per accompagnare l'ultimo episodio. “Dal dolore si può uscire, e uscire migliori.- ha detto il regista Bruni- Anche nel momento più buio può fare capolino la speranza, si può ridere pochi istanti dopo aver pianto e piangere poco dopo aver riso”: "Tutto chiede salvezza" è uno studiato tentativo che fonde trama, interpretazione e musica per comunicare al pubblico questo messaggio.